Участники акции протеста в Тбилиси упрекнули власти в следовании политике Кремля

31 декабря 2022, 11:34

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Около десятка активистов вышли сегодня к зданию парламента в Тбилиси на акцию протеста, на которой упрекнули руководство страны в следовании политике Кремля и потребовали скорректировать политический курс Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", Совет Евросоюза 23 июня принял решение признать европейскую перспективу Грузии и заявил, что готов предоставить стране статус кандидата в члены ЕС, но потребовал от властей Грузии выполнить перечень рекомендаций, в том числе провести деолигархизацию. Для ЕС важно выполнение Грузией всех пунктов рекомендаций, в том числе и требования о деолигархизации, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

17 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Грузия пока не соответствует требованиям к кандидатам в члены Евросоюза, обозначив шаги, которые должны предпринять власти страны. Среди них фон дер Ляйен назвала деолигархизацию, свободу СМИ, соблюдение прав журналистов, преодоление политической поляризации, проведение судебной реформы, борьбу с коррупцией и организованной преступностью. Оппозиционеры связали заявление главы Еврокомиссии с основателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили. Власти намеренно сделали так, чтобы Грузия не получила статус кандидата, предположил политолог Ника Читадзе.

Сегодня около здания парламента Грузии около десятка активистов вышли на акцию протеста, в ходе которой упрекнули премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили в том, что он следует политике Кремля. Протестующие потребовали, чтобы власти Грузии скорректировали политический курс, передал на своем сайте телеканал "Пирвели".

Активисты призвали жителей Грузии проанализировать результаты 2022 года, чтобы оценить каких результатов за этот период добились власти страны. По словам Тамар Черголеишвили, которая является одним из организаторов акции протеста, 31 декабря было выбрано специально, чтобы акцентировать внимание жителей на том, что власти Грузии не достигли ощутимых результатов за год.

"Наше правительство не может отличить друзей от врагов. Грузинское общество должно верить, что оно заслуживает лучшего", – заявила Черголеишвили.

Сегодня Грузия представлена ​​антизападным, пророссийским политическим режимом. Это противоречит нашей гражданской идентичности, и мы призываем, чтобы жители Грузии поддержали нашу акцию протеста. Наш посыл на Новый год именно такой и мы хотим, чтобы 2023 год стал лучше, привел сегодня сайт Tabula.ge слова другого участника акции протеста.

Сайт также опубликовал видео, на кадрах которого показаны около десятка человек около здания парламента Грузии. Они установили стенд и наклеили на него изображения членов правящей партии "Грузинская мечта", в том числе и изображение премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили. За действиями активистов наблюдают несколько полицейских, которые стоят рядом.

Напомним, 22 ноября аналитики высказали мнение, что принятый во втором чтении парламентом Грузии проект закона "О деолигархизации" позволяет его использовать для борьбы с оппозицией, критериями для внесения в список олигархов легко манипулировать, а Бидзина Иванишвили, основавший ныне правящую партию, не будет включен в список олигархов.

"Кавказский узел" также писал, что 11 января 2021 года Иванишвили объявил об уходе из политики, с поста председателя партии "Грузинская мечта" и из самой партии. По его словам, одним из важных факторов принятия такого решения стал возраст, говорится в биографической справке об Иванишвили, подготовленной "Кавказским узлом".

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