Лачинский коридор остается заблокированным 20-е сутки

31 декабря 2022, 09:48

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанские экоактивисты продолжают блокировать Лачинский коридор, из-за чего единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению остается перекрытой 20-е сутки. Демонстранты заявили о намерении продолжить акцию протеста и в новогоднюю ночь.

Как сообщал "Кавказский узел", блокировка единственной дороги из Нагорного Карабаха привела к дефициту продовольствия в непризнанной республике, остановила работу междугородного транспорта и врачебных бригад. Медиаорганизации Армении призвали ведущие международные СМИ направить свои съемочные группы в зону конфликта вокруг Нагорного Карабаха, чтобы освещать блокаду региона с места событий.

Утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. 27 декабря российские миротворцы отказались пропустить в Степанакерт участников автопробега из Еревана, пояснив, что не могут дать гарантии их безопасности.

Экологические активисты и жители Азербайджана продолжают акцию протеста на дороге Шуша – Лачин. Они требуют, чтобы сотрудникам министерства экологии Азербайджана позволили провести мониторинг месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли", сообщило сегодня агентство АПА.

Акция активистов длится 20-е сутки, демонстранты скандируют лозунги: "Азербайджан – хозяин своих недр", "Конец экологическим преступлениям", "Берегите природу". Демонтрация будет продолжена и на Новый год, сообщил Trend.az.

Командование миротворцев продолжает прилагать усилия для разблокировки Лачинского коридора, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Выражаем озабоченность отсутствием прогресса в восстановлении полноценного функционирования Лачинского коридора для движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях в соответствии с заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года", – привел слова Захаровой 30 декабря News.am.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.