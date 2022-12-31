Отчет прокуратуры о проверке по переселению из аварийного жилья вызвал скепсис у астраханцев

31 декабря 2022, 06:59

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Прокуратура проводит в администрации Астрахани проверку на предмет нарушения закона при реализации программы по переселению из аварийного жилья, сообщило ведомство. И прокуратура, и другие ведомства неоднократно проводили такие проверки, но ситуация с переселением из аварийного жилья в городе не улучшается, отметили астраханцы в соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 ноября власти Астраханской области отчитались о завершении в регионе программы по переселению из аварийного жилья. В Астрахани остаются жилыми дома в ветхом состоянии, и заявки на получение нового жилья находятся на рассмотрении годами, отметили местные жители в соцсети.

После того, как 4 ноября власти Астраханской области отчитались о завершении в регионе программы по переселению из аварийного жилья, областная прокуратура совместно с прокуратурой Советского района Астрахани начала проверку на предмет соблюдения закона о контрактной системе, жилищного и бюджетного законодательства при реализации программы переселения жителей из аварийного жилья, сообщила астраханское информационное агентство "Трибуна-л".

Агентство опубликовало копию ответа прокуратуры Астраханской области на официальный запрос, в котором ведомство подтвердило, что в отношении администрации Астрахани проводится проверка.

Запись о том, что прокуратура проводит проверку по реализации программы переселения из аварийного жилья была опубликована в соцсети "ВКонтакте" в группе "Типичная Астрахань", на которую подписаны более 125 тысяч пользователей. На 06.55 мск эта запись набрала 78 отметок с реакцией пользователей и 21 комментарий.

"Может что-то изменится в этом городе", – написала Оля Мурсалимова. "Ничего", – ответил ей Роман Сологуб.

"Дай бог, чтобы чиновники не склонили на свою сторону прокуратуру", – отметила Юлия Иванова.

"Им на эти трущобы большие деньги выделяются каждый год, а потом еще и продают эти участки застройщикам, поэтому давно пора разобраться", – написала Оля Мурсалимова в другом комментарии.

"Это всего лишь проверка", – заявил Андрей Маш.

"Ничего не поменяется", – считает пользователь с ником Имя Фимилия.

"А помните, как перед выборами Бабушкин с прокуратурой из Москвы рассказывал о том, как будет хорошо?" – спросил Саша Сергеев.

"То, что творят наши чиновники, дорвавшиеся до власти, уже не просто казнокрадство и коррупция. В таких масштабах – это уже вредительство. Народ ждет наказаний", – заявил Александр Варганов.

Напомним, еще в 2009 году власти Астраханской области отмечали, что в регионе обострена проблема ветхого и аварийного жилья. В 2012 году область вошла в рейтинг регионов-аутсайдеров по доле ветхого и аварийного жилья в общей площади всего жилищного фонда. 17 июля 2019 года глава Минстроя и ЖКХ Астраханской области, а также два его предшественника были заподозрены в махинациях на 47 млн с аварийным жильем. После проверок к следователям были доставлены более 20 чиновников и бизнесменов.

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