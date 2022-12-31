Дети нашли в Новочеркасске сумку с гранатами

31 декабря 2022, 05:01

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Три боевые гранаты в сумке нашли школьники во дворе в Новочеркасске, полиция разыскивает тех, кто оставил боеприпасы.

Инцидент произошел 29 декабря в частном секторе неподалеку от станции "Локомотивстрой".

Школьники, которые нашли сумку с гранатами, сообщили о находке взрослым, они, в свою очередь, вызвали силовиков, пишет 30 декабря 1rnd.ru.

Приехавшие сотрудники оперативных служб определили, что в сумке находятся две гранаты РГД-5 и одна граната Ф-1 ("лимонка"). Гранаты были со вкрученными запалами, готовы к применению, пишет donnews.ru.

Найденные гранаты были обезврежены, полиция разыскивает тех, кто оставил сумку.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце ноября ФСБ задержала подозреваемых в подпольной модернизации оружия и его продаже в 31 регионе России, в том числе Ростовской области.

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