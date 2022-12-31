Южная Осетия отпустила двоих задержанных иностранцев

31 декабря 2022, 03:03

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Задержанные в августе на границе Южной Осетии граждане Туркменистана и Турции освобождены и переданы властям Грузии.

Как писал "Кавказский узел", Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила 1 ноября о том, что на границе с Южной Осетии незаконно задержаны три жителя села Меджврисхеви. 4 ноября их отпустили.

Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

Служба госбезопасности Грузии сообщила 30 декабря о том, что власти Южной Осетии освободили граждан Турции и Туркменистана, которые находились в тюрьме Цхинвала четыре месяца, пишут "Новости-Грузия".

28-летний гражданин Туркменистана Разгед Чолиев и 30-летний гражданин Турции Демир Толга были задержаны 23 августа около села Амдзарин, говорится в сообщении на сайте КГБ Южной Осетии.

Ведомство отмечает, что иностранные граждане намеревались через Южной Осетию попасть в Российскую Федерацию. В октябре Чолиев и Толга были признаны решением Ленингорского районного суда виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы) и приговорены к шести месяцам лишения свободы, пишет ведомство.

В сообщении КГБ Южной Осетии подтверждается, что она нарушителя были переданы властям Грузии.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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