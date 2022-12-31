31 декабря 2022, 00:06

Власти Махачкалы сообщили о гибели добровольца на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Шамиль Магомедов погиб на Украине, сообщил сегодня и.о. мэра Махачкалы. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 314 уроженцев Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", Юнус Магомедов  стал 313-м уроженцем Дагестана, гибель которого в ходе военной операции на Украине подтвердили власти.

Доброволец Шамиль Магомедов погиб в ходе военной операции на Украине, сообщил 30 декабря и.о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов. В свoeм Telegram-канале чиновник отчитался о посещении его семьи и пообещал оказать ей поддержку. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в боевых действиях не менее 314 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов, муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Девять уроженцев Новороссийска погибли на Украине", "Военный из Кабардино-Балкарии погиб на Украине", "Глава Минеральных Вод сообщил о гибели двух военных на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

30 декабря 2022, 23:09

30 декабря 2022, 22:10

  • Девять уроженцев Новороссийска погибли на Украине

    Майор Леонид Шаршуков, старший матрос Владимир Конов, ефрейторы Николай Унгурьян и Богдан Горух, старший лейтенант Александр Амбарцум, рядовые Данил Капустов, Григорий Жихарев, Роман Петренко, сержант Юрий Сахань погибли на Украине, сообщила администрация Новороссийска. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 75 уроженцев Краснодарского края. 

30 декабря 2022, 21:13

30 декабря 2022, 20:22

30 декабря 2022, 19:31

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