Власти Махачкалы сообщили о гибели добровольца на Украине

31 декабря 2022, 00:06

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Шамиль Магомедов погиб на Украине, сообщил сегодня и.о. мэра Махачкалы. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 314 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Юнус Магомедов стал 313-м уроженцем Дагестана, гибель которого в ходе военной операции на Украине подтвердили власти.

Доброволец Шамиль Магомедов погиб в ходе военной операции на Украине, сообщил 30 декабря и.о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов. В свoeм Telegram-канале чиновник отчитался о посещении его семьи и пообещал оказать ей поддержку.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в боевых действиях не менее 314 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов, муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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