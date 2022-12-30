30 декабря 2022, 15:05

Уроженец Дагестана погиб в зоне военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Юнус Магомедов из Кизилюртовского района погиб в бою, сообщило правительство Дагестана. С начала боевых действий на Украине официально подтверждена гибель в зоне военной операции не менее 313 уроженцев республики.

Как писал "Кавказский узел", 29 декабря администрации Кизилюртовского и Казбековского районов сообщили, что на Украине погибли мобилизованный Мурад Гаджиев и доброволец Муслим Алиев. Таким образом, с начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее 312 уроженцев Дагестана.

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов 29 декабря посетил село Новый Чиркей Кизилюртовского района, чтобы выразить соболезнования семье Юнуса Магомедова, погибшего на территории Луганской народной республики, сообщила пресс-служба правительства Дагестана.

Ранее, 26 декабря, Абдулмуслим Абдулмуслимов общался с Юнусом Магомедовым в ЛНР, и вскоре Магомедов "трагически погиб, помогая раненому товарищу", говорится в сообщении в телеграм-канале кабмина. "Только в понедельник [26 декабря] мы были рядом с ним, говорили о жизни... Юнус говорил: «все по воле Всевышнего»", - приводятся в публикации слова Абдулмуслимова.

5 октября Владимир Путин подписал законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Премьер-министр Дагестана заверил, что семье Юнуса Магомедова, похороненного в родном селе, будет оказана необходимая поддержка, отмечается в сообщении.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в боевых действиях не менее 313 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов, муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Военнослужащий из Дербента погиб на Украине", "Офицер из Кабардино-Балкарии убит на Украине", "Пять военных из Дагестана погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

30 декабря 2022, 14:34

  • Три пациента перевезены из Степанакерта в Армению по Лачинскому коридору

    Сотрудники Международного комитета Красного Креста перевезли из Степанакерта в больницы Армении трех пациентов, нуждающихся в помощи специалистов, сообщили в правительстве Нагорного Карабаха. В крайне тяжелом состоянии в местных больницах остаются по меньшей мере пять человек, рассказали врачи.

30 декабря 2022, 14:12

30 декабря 2022, 13:49

30 декабря 2022, 13:06

30 декабря 2022, 12:29

  • Ахатлинцы призвали Меликова вмешаться в земельный конфликт

    Привлекательные для туристического бизнеса земельные участки около села Ахатлы передаются в частную собственность без согласия сельчан, а чиновники бездействуют, пожаловались местные жители в видеообращении к главе Дагестана Сергею Меликову.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи