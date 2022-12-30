Уроженец Дагестана погиб в зоне военной операции

30 декабря 2022, 15:05

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Юнус Магомедов из Кизилюртовского района погиб в бою, сообщило правительство Дагестана. С начала боевых действий на Украине официально подтверждена гибель в зоне военной операции не менее 313 уроженцев республики.

Как писал "Кавказский узел", 29 декабря администрации Кизилюртовского и Казбековского районов сообщили, что на Украине погибли мобилизованный Мурад Гаджиев и доброволец Муслим Алиев. Таким образом, с начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее 312 уроженцев Дагестана.

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов 29 декабря посетил село Новый Чиркей Кизилюртовского района, чтобы выразить соболезнования семье Юнуса Магомедова, погибшего на территории Луганской народной республики, сообщила пресс-служба правительства Дагестана.

Ранее, 26 декабря, Абдулмуслим Абдулмуслимов общался с Юнусом Магомедовым в ЛНР, и вскоре Магомедов "трагически погиб, помогая раненому товарищу", говорится в сообщении в телеграм-канале кабмина. "Только в понедельник [26 декабря] мы были рядом с ним, говорили о жизни... Юнус говорил: «все по воле Всевышнего»", - приводятся в публикации слова Абдулмуслимова.

5 октября Владимир Путин подписал законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Премьер-министр Дагестана заверил, что семье Юнуса Магомедова, похороненного в родном селе, будет оказана необходимая поддержка, отмечается в сообщении.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в боевых действиях не менее 313 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов, муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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