Азербайджан обвинил Армению в обстрелах

30 декабря 2022, 12:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Подразделения вооруженных сил Армении вели обстрел в направлении двух населенных пунктов Кельбаджарского и Дашкесанского районов, заявило Минобороны Азербайджана. Армения отвергла это обвинение.

По данным ведомства, обстрелы были зафиксированы вечером 29 декабря и ночью. Подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Зяйлик Кельбаджарского района и Астаф Дашкесанского района, сообщило сегодня азербайджанское оборонное ведомство.

"Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Оборонное ведомство Армении назвало это сообщение дезинформацией. "Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы 29 декабря подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы, – дезинформация", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны Армении.

Армения и Азербайджан регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах, несмотря на соглашение о перемирии. Как писал "Кавказский узел", 23 декабря Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреляли из стрелкового оружия и миномета приграничные позиции армянских военных. Военное ведомство Азербайджана заявило о минометных обстрелах своих позиций с армянской стороны.