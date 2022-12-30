30 декабря 2022, 10:56

Режим ограничения полетов в города юга России продлен до 8 января

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Росавиация продлила до 8 января запрет на полеты в аэропортах Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 февраля на Украине началась спецоперация российских войск, и после этого 2 марта в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе была приостановлена работа аэропортов. Запрет на отправку и прием самолетов в этих аэропортах неоднократно продлевался. Последний раз – до 2 января 2023 года.

Запрет на полеты в 11 российских аэропортов продлен до 8 января 2023 года. Режим ограничений на отправку и прием рейсов действует в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сегодня на своем сайте.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Аэропорт Сочи открывает новый рейс в Иорданию", "В Калмыкии сняты ограничения на полеты из аэропорта Элисты", "Началась продажа билетов на авиарейсы в Сочи из пяти городов России".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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