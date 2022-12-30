Противник мобилизации осужден условно в Махачкале

30 декабря 2022, 06:03

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Суд приговорил к условному сроку жителя Махачкалы Мухаммада Магомедова, арестованного по обвинению в насилии над полицейским во время акции протеста против мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", в декабре суд оштрафовал махачкалинца Ису Абдулаева на 50 тысяч рублей, признав его виновным в избиении офицера полиции на акции против мобилизации. Абдулаев признал вину.

25 и 26 сентября в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Правозащитники сообщили о десятках уголовных дел в отношении протестующих. К 8 октября не менее 148 человек были признаны виновными в административных нарушениях. Материалы о протестах против мобилизации на юге России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

Советский районный суд Махачкалы назначил полтора года лишения свободы местному жителю Мухаммаду Магомедову, признав его виновным в применении насилия к полицейскому во время акции протеста в сентябре, сообщил 29 декабря правозащитный проект ОВД-Инфо*.

Магомедов был участником протестов против мобилизации и обвинялся в применении опасного для здоровья насилия к представителю власти (часть 2 статья 318 УК России). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, - десять лет реального лишения свободы.

По словам адвоката Надежды Бородкиной, мужчину арестовали 28 сентября, а приговор ему был вынесен 28 декабря.

"Кавказский узел" писал, что во время сентябрьских акций в Махачкале силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. 27 декабря группа журналистов обратилась в Следком Дагестана с просьбой расследовать действия силовиков при задержаниях представителей прессы.

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