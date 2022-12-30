Адвокаты сочли проблемным поиск виновника взрыва в торговом центре Назрани

30 декабря 2022, 01:14

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В краснодарской больнице умер один из четырех пострадавших при взрыве в торговом центре "Таргим" жителей Назрани. Нарушения в работе газового оборудования и связанные с ними ЧП - не редкость в Ингушетии, но привлечь виновных к ответственности зачастую не удается, заявили опрошенные "Кавказским узлом" адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", трое взрослых и ребенок были извлечены из-под завалов после взрыва газа 7 декабря в торговом доме "Таргим". Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Пользователи соцсети призвали привлечь к ответственности тех, кто обязан был обеспечить безопасность здания. Следователи назвали причиной взрыва утечку газа, возбудив уголовное дело о нарушении требований безопасности.

Двое взрослых, получивших наиболее тяжелые ожоги при взрыве в торговом центре "Таргим", были переведены в больницу Краснодара, одного из них спасти не удалось, сообщили 29 декабря корреспонденту "Кавказского узла" в Минздраве Ингушетии. "Один из них, к сожалению скончался. Ещё один пострадавший, ребенок в удовлетворительном состоянии, находится в детской больнице в Ингушетии", - сказала сотрудница ведомства.

"Таргим" - не самый крупный торговый центр в этом районе Назрани, однако в силу своего расположения он был сравнительно посещаемым, рассказал "Кавказскому узлу" местный житель Исрафил. "Он расположен по центральной улице Муталиева, главной транспортной артерии города. Я иногда делал там покупки по пути из Магаса. В торговом центре располагались супермаркет и игровой клуб", - рассказал он.

Ингушский адвокат Ахмед Костоев доверяет версии об утечки газа, исключая вероятность теракта. По словам Костоева, подобные инциденты, связанные с нарушениями в установке и работе газового оборудования, происходят в Ингушетии часто, особенно с наступлением холодов.

"Это случается как в частных домах, так и в общественных зданиях. Дело в том, что во многие здания газовые трубы хозяева сами прокладывают, а госорганизации потом оформляют это задним числом. Часто встречаются нарушения при прокладке труб и установке газового оборудования, скорее всего, с этим и связаны происшествия», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Костоев припомнил, что подобный инцидент - взрыв накопившегося в подвале газа - произошел в офисе судебных приставов, в результате были погибшие и раненые. "А незадолго до взрыва в ТЦ в Назрани произошел несчастный случай в частном доме. Погиб ребенок, мать в больнице с сильнейшими ожогами скончалась через несколько дней", - сказал он.

Уголовные дела, возбужденные по подобным происшествиям, обычно расследуются по статьям о нарушении правил пожарной безопасности или ненадлежащем оказании услуг, отметил московский адвокат Тимофей Широков.

«Дело возбуждается против «неустановленных лиц» и не факт, что конкретных виновных установят. Бывает сложно разобраться, проблема в некачественном оборудовании, в его неправильной установке или же в неправильной эксплуатации, - например, в первом случае надо искать производителя оборудования. Или нужно привлекать директора ТЦ, но он вряд ли отвечает за проверку каждого элемента оборудования, поэтому нужно искать ответственное лицо. Так как это дело может быть со многими неизвестными, весьма вероятно, что дело приостановят. По подобным делам такое часто бывает», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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