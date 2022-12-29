29 декабря 2022, 17:59

Суд освободил от наказания адвоката Сергея Маракова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Октябрьский суд Ставрополя признал адвоката Сергея Маракова, обвиненного в Чечне в незаконном обороте наркотиков, виновным, назначил ему штраф и освободил от его уплаты. Защита сочла позицию суда компромиссной, подчеркнув, что обвинительный приговор вынесен невиновному человеку и заявила о намерении обжаловать его.

Как сообщал "Кавказский узел", в декабре 2020 года суд назначил Сергею Маракову домашний арест, но Верховный суд Чечни, несмотря на проблемы адвоката со здоровьем, заменил ему меру пресечения на содержание под стражей. Впоследствии срок содержания Маракова под стражей неоднократно продлевался. За время ареста у него скончалась мать. 11 октября 2021 года Пятый кассационный суд в Пятигорске постановил освободить Маракова под подписку о невыезде. Это решение стало для него неожиданностью. На решение суда о смягчении меры пресечения повлияли освещение уголовного преследования в СМИ, активная поддержка коллег и других неравнодушных людей, указал адвокат Сергей Мараков. Уголовное дело о наркотиках против адвоката Сергея Маракова было грубо сфальсифицировано, указали его защитники. Сам Мараков назвал свое освобождение чудом, отказавшись работать в Чечне и даже посещать республику.

В декабре 2020 года Маракова арестовали в Грозном на 10 суток по административной статье о мелком хулиганстве, но затем обвинили в незаконном обороте наркотиков. Защита заявила, что наркотики Маракову подбросили силовики, сам адвокат связал уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью. С этим согласились и опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Одно из последних дел Маракова было связано с земельными спорами с властями в Грозном, указал его коллега.

Суд в Ставропольском крае закончил рассмотрение дела Сергея Маракова о незаконном обороте наркотиков. 70-летний адвокат признан виновным, но освобожден от наказания, сообщила сегодня "Адвокатская газета".

28 декабря в Октябрьском районном суде Ставрополя Сергей Мараков выступил с последним словом. Он назвал протокол личного досмотра недействительным, отметив, что он составлен без протокола задержания, без разъяснения прав задержанного подозреваемого. При этом протокол личного досмотра является по делу единственным доказательством, которое при этом является ошибочным, так как не соответствует смыслу статье 74 УПК. Также уголовно-процессуальный закон предусматривает наличие доказательств во множественном числе. Адвокат назвал показания свидетелей-полицейских недействительными, указав, что они заинтересованы в исходе дела, и попросил оправдать его, говорится в публикации.

Судья признала Маракова виновным в совершении преступления, назначила ему наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей и освободила от его уплаты, сообщила адвокат Маракова Юлия Антонова. Несмотря на то, что приговор относительно мягкий, он будет обжалован, подчеркнула она. "Несмотря на “соломоново решение” суда, которое вроде как должно удовлетворить все стороны, не должно быть обвинительного приговора в случае, когда лицо невиновно", – приводятся ее слова в публикации.

Сергей Мараков вину не признал, отметил адвокат Андрей Сабинин. "Пару лет назад писал о новом виде приговора в уголовном праве - «сбалансированном», видимо, этот такой и есть. Суд применил норму "ниже низшего" и приговорил Маракова к штрафу 60 тысяч рублей, от его уплаты освободил", - подчеркнул он на своей странице в Facebook*.

"Кавказский узел писал, что Мараков специализировался на делах о причастности к боевикам, но уголовное преследование считает местью за решения по земельным спорам. Мараков за 16 лет работы в республике заработал авторитет среди местных жителей, отметил президент адвокатской палаты Чечни Шамхан Катаев.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Решение о переводе Маракова под подписку о невыезде стало неожиданностью для родных", "Юристы сочли формальностью пересмотр решения об аресте Маракова в Чечне", "Верховный суд Чечни отменил решение о продлении ареста адвоката Маракова".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 декабря 2022, 19:26

29 декабря 2022, 18:40

  • Лауреаты премии Ахмеднабиева привлекли внимание к домашнему насилию на юге России

    "Кавказский узел" подвел итоги ежегодного конкурса имени погибшего журналиста Ахмеднаби Ахмеднабиева. Первое место разделили Екатерина Виноградова из издания "Черта" и Андрей Карев из "Новой газеты". Материал Карева посвящен преследованию уроженца Чечни Апти Висаева, а статья Виноградовой, как и обладателей второго и третьего места, рассказывает о нарушении прав женщин на юге России.

29 декабря 2022, 17:21

29 декабря 2022, 16:55

  • Кремль ответил на предложение Пашиняна ввести в Карабах международные силы

    Критика российского миротворческого контингента, который делает все возможное для стабилизации ситуации в Лачинском коридоре, неприемлема, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предложение премьер-министра Армении направить международных миротворцев в зону карабахского конфликта. Для возможного привлечения международных сил необходимо согласие обеих конфликтующих сторон, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

29 декабря 2022, 16:10

  • Два уроженца Дагестана убиты на Украине

    Мобилизованный Мурад Гаджиев и доброволец Муслим Алиев погибли на Украине, сообщили администрации Кизилюртовского и Казбековского районов. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 312 уроженцев Дагестана.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи