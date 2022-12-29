Суд освободил от наказания адвоката Сергея Маракова

29 декабря 2022, 17:59

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Октябрьский суд Ставрополя признал адвоката Сергея Маракова, обвиненного в Чечне в незаконном обороте наркотиков, виновным, назначил ему штраф и освободил от его уплаты. Защита сочла позицию суда компромиссной, подчеркнув, что обвинительный приговор вынесен невиновному человеку и заявила о намерении обжаловать его.

Как сообщал "Кавказский узел", в декабре 2020 года суд назначил Сергею Маракову домашний арест, но Верховный суд Чечни, несмотря на проблемы адвоката со здоровьем, заменил ему меру пресечения на содержание под стражей. Впоследствии срок содержания Маракова под стражей неоднократно продлевался. За время ареста у него скончалась мать. 11 октября 2021 года Пятый кассационный суд в Пятигорске постановил освободить Маракова под подписку о невыезде. Это решение стало для него неожиданностью. На решение суда о смягчении меры пресечения повлияли освещение уголовного преследования в СМИ, активная поддержка коллег и других неравнодушных людей, указал адвокат Сергей Мараков. Уголовное дело о наркотиках против адвоката Сергея Маракова было грубо сфальсифицировано, указали его защитники. Сам Мараков назвал свое освобождение чудом, отказавшись работать в Чечне и даже посещать республику.

В декабре 2020 года Маракова арестовали в Грозном на 10 суток по административной статье о мелком хулиганстве, но затем обвинили в незаконном обороте наркотиков. Защита заявила, что наркотики Маракову подбросили силовики, сам адвокат связал уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью. С этим согласились и опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Одно из последних дел Маракова было связано с земельными спорами с властями в Грозном, указал его коллега.

Суд в Ставропольском крае закончил рассмотрение дела Сергея Маракова о незаконном обороте наркотиков. 70-летний адвокат признан виновным, но освобожден от наказания, сообщила сегодня "Адвокатская газета".

28 декабря в Октябрьском районном суде Ставрополя Сергей Мараков выступил с последним словом. Он назвал протокол личного досмотра недействительным, отметив, что он составлен без протокола задержания, без разъяснения прав задержанного подозреваемого. При этом протокол личного досмотра является по делу единственным доказательством, которое при этом является ошибочным, так как не соответствует смыслу статье 74 УПК. Также уголовно-процессуальный закон предусматривает наличие доказательств во множественном числе. Адвокат назвал показания свидетелей-полицейских недействительными, указав, что они заинтересованы в исходе дела, и попросил оправдать его, говорится в публикации.

Судья признала Маракова виновным в совершении преступления, назначила ему наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей и освободила от его уплаты, сообщила адвокат Маракова Юлия Антонова. Несмотря на то, что приговор относительно мягкий, он будет обжалован, подчеркнула она. "Несмотря на “соломоново решение” суда, которое вроде как должно удовлетворить все стороны, не должно быть обвинительного приговора в случае, когда лицо невиновно", – приводятся ее слова в публикации.

Сергей Мараков вину не признал, отметил адвокат Андрей Сабинин. "Пару лет назад писал о новом виде приговора в уголовном праве - «сбалансированном», видимо, этот такой и есть. Суд применил норму "ниже низшего" и приговорил Маракова к штрафу 60 тысяч рублей, от его уплаты освободил", - подчеркнул он на своей странице в Facebook*.

"Кавказский узел писал, что Мараков специализировался на делах о причастности к боевикам, но уголовное преследование считает местью за решения по земельным спорам. Мараков за 16 лет работы в республике заработал авторитет среди местных жителей, отметил президент адвокатской палаты Чечни Шамхан Катаев.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.