29 декабря 2022, 15:27

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Кабардино-Балкарии не нужна туристическая полиция на фоне относительно небольшого турпотока, прокомментировали пользователи соцсети планы главы МВД республики о создании нового подразделения.

Как писал "Кавказский узел", отельеры спрогнозировали наплыв туристов на курорт "Эльбрус" к новогодним праздникам.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

Развитие туризма в Кабардино-Балкарии требует увеличения числа сотрудников полиции в курортных зонах для обеспечения безопасности отдыхающих, сообщил руководитель МВД по Кабардино-Балкарии Василий Павлов.



"Если такими темпами туристы будут к нам прибывать и гостиничный бизнес будет развиваться, то мы рано или поздно, думаю, выйдем с предложением к руководству МВД России о создании туристической полиции. Это вопрос времени. Она однозначно будет создана", - привело его слова РИА "Кабардино-Балкария".

Он также добавил, что в этом году министерству в Приэльбрусье выделен земельный участок, где будет построено здание для МВД. "Там территория небольшая, максимум 10-15 сотрудников будет, чтобы они постоянно находились на территории поляны Азау", - приводятся его слова в публикации от 28 декабря.

Сообщение об этом разместил Instagram*-паблик "Патриот КБР", на который подписаны 368 тысяч человек. "Зачем нам туристическая полиция, если наших туристов можно по пальцам пересчитать?" - поинтересовалась oks_18. "Для кого и чего? Если туристов от местных (защищать), то сразу выделят штаты, должности", - предположил artiomkhatukhov.

Другие пользователи отметили, что в регионе насчитывается немало силовиков. "Вас только не хватает!!! Полный комплект", - возмутилась zetta_74_24. "Жандармы или карабиньери. Одна полиция кругом", - согласился timur_mozdogov.