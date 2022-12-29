29 декабря 2022, 15:27
Пользователи соцсети усомнились в необходимости туристической полиции на курортах Кабардино-Балкарии
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Кабардино-Балкарии не нужна туристическая полиция на фоне относительно небольшого турпотока, прокомментировали пользователи соцсети планы главы МВД республики о создании нового подразделения.
Как писал "Кавказский узел", отельеры спрогнозировали наплыв туристов на курорт "Эльбрус" к новогодним праздникам.
Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.
Развитие туризма в Кабардино-Балкарии требует увеличения числа сотрудников полиции в курортных зонах для обеспечения безопасности отдыхающих, сообщил руководитель МВД по Кабардино-Балкарии Василий Павлов.
"Если такими темпами туристы будут к нам прибывать и гостиничный бизнес будет развиваться, то мы рано или поздно, думаю, выйдем с предложением к руководству МВД России о создании туристической полиции. Это вопрос времени. Она однозначно будет создана", - привело его слова РИА "Кабардино-Балкария".
Он также добавил, что в этом году министерству в Приэльбрусье выделен земельный участок, где будет построено здание для МВД. "Там территория небольшая, максимум 10-15 сотрудников будет, чтобы они постоянно находились на территории поляны Азау", - приводятся его слова в публикации от 28 декабря.
Сообщение об этом разместил Instagram*-паблик "Патриот КБР", на который подписаны 368 тысяч человек. "Зачем нам туристическая полиция, если наших туристов можно по пальцам пересчитать?" - поинтересовалась oks_18. "Для кого и чего? Если туристов от местных (защищать), то сразу выделят штаты, должности", - предположил artiomkhatukhov.
Другие пользователи отметили, что в регионе насчитывается немало силовиков. "Вас только не хватает!!! Полный комплект", - возмутилась zetta_74_24. "Жандармы или карабиньери. Одна полиция кругом", - согласился timur_mozdogov.
За лето Кабардино-Балкарию посетили почти полмиллиона туристов, это более чем на 60 процентов выше показателей аналогичного периода прошлого года."По предварительным данным, турпоток в Кабардино-Балкарию в летний период 2022 года составил 488,2 тысячи человек. Количество отдыхающих выросло на 63,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", — процитировало ТАСС сообщение Минтуризма Кабардино-Балкарии 8 сентября. Путешественники приезжают из разных регионов страны, но больше всего — из Москвы, Ставропольского края, Московской и Ростовской областей, республик СКФО, указано в сообщении.
Напомним, после того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри своей страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. При этом отдыхающие там туристы жаловались на очереди на подъемники и пробки по дорогах.
В начале января премьер-министр Михаил Мишустин распорядился уделить внимание инфраструктуре горнолыжных курортов Северного Кавказа. А 3 июня правительство Кабардино-Балкарии сообщило, что в благоустройство туристических зон и национальных маршрутов, а также в развитие пляжного отдыха и инфраструктуры курортов в этом году запланировано вложить 255 миллионов рублей.
"Кавказский узел" также писал, что глава Дагестана Сергей Меликов предложил создать туристическую полицию, заявил глава Дагестана Сергей Меликов после серии конфликтов местных жителей с гостями республики.
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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: "Кавказский узел"