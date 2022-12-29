Два уроженца Дагестана убиты на Украине

29 декабря 2022, 16:10

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Мобилизованный Мурад Гаджиев и доброволец Муслим Алиев погибли на Украине, сообщили администрации Кизилюртовского и Казбековского районов. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 312 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Бийгиши Сайпутдинов стал 310-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Мобилизованный Мурад Гаджиев погиб на Украине, он похоронен в селе Нечаевка, сообщила сегодня администрация Кизилюртовского района.

Магомеду было 35 лет, он был призван на службу в рамках частичной мобилизации. У Магомеда остались жена и четверо детей, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации

Родным добровольца Муслима Алиева, погибшего на Украине, передан орден Мужества, проинформировала сегодня администрация Казбековского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 312 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов, муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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