29 декабря 2022, 17:21

Отменено решение об отчислении студентов медфакультета Ингушского госуниверситета

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Руководство Ингушского госуниверситета не предупредило о проведении экзамена 45 студентов, и потому академическая задолженность у них образовалась необоснованно. Отчисленные студенты должны быть восстановлены на учебе, постановил Верховный суд Ингушетии.

45 студентов второго курса медфакультета Ингушского государственного университета (ИнГУ) приказом исполняющего обязанности ректора были отчислены из-за имеющейся академической задолженности по экзамену "нормальная физиология" в ноябре 2021 года. Отчисленных не предупредили о проведении экзамена и необходимости получить допуск за три дня до его начала.

Руководство вуза не обеспечило студентов условиями для ликвидации задолженности, факультет не контролировал качество образовательного процесса, не разрабатывались и не обсуждались мероприятия по улучшению учебного процесса, передал сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Ингушетии.

Прокуратура провела проверку и после отказа устранить нарушения в Магасский райсуд был направлен иск об отмене приказа об отчислении студентов. В мае суд в Магасе отказался удовлетворить требования прокуратуры. Прокуратура обжаловала это решение.

В результате Верховный суд Ингушетии признал незаконным приказ об отчислении студентов и обязал руководство вуза восстановить их на учебе, сказано в сообщении.

На 13.40 мск на сайте Ингушского госуниверситета нет комментариев относительно решения суда.

"Кавказский узел" также писал, что 15 июня 2021 года директор Научной библиотеки Ингушского госуниверситета Адам Мальсагов провел в Магасе одиночный пикет против увольнения сотрудников библиотеки. По его словам, уведомления об увольнении получили около трети сотрудников, а это сделало работу библиотеки невозможной. Руководство вуза не считает свои действия массовым увольнением, указывая, что у 11 сотрудников, нанятых в 2020 году, просто истекает срок действия трудовых договоров.

11 сотрудников библиотеки Ингушского государственного университета, получившие уведомления об увольнении, были незаконно оформлены в штат по срочным трудовым договорам, приказы ректора опротестованы, отчиталась 3 июля 2021 года прокуратура.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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29 декабря 2022, 19:26

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