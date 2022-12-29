Власти исчерпали возможности для судебных проволочек с выплатами переселенцам Ирганая

29 декабря 2022, 13:22

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Решение кассационного суда поставило точку в споре о выплате компенсаций жителям дагестанских сел, пострадавших от затопления Ирганайского водохранилища. Однако впереди большая волокита с подготовкой документов для выплат, предупредила юрист Марина Агальцова. Жителям дагестанских сел, пострадавших в 2008 году от затопления своих земель, приходится искать работу вдали от дома, так как их хозяйства были уничтожены, рассказали сельчане.

Как сообщал "Кавказский узел", жители дагестанских сел, попавших в зону затопления из-за ввода Ирганайской ГЭС, с 2008 года не могут получить компенсации. Проблемы с выплатами возникли из-за отсутствия согласованности между республиканскими и федеральными властями. Правозащитники подали ранее коллективный иск от имени 567 человек с требованием признать незаконным бездействие Минэкономразвития России, правительства и министерства энергетики Дагестана. 25 декабря стало известно, что кассационный суд встал на сторону жителей дагестанских сел.

Строительство Ирганайской ГЭС (филиал ОАО "Русгидро") началось в 80-х годах, а закончилось в 2008 году, и после ее введения в строй под воду ушли сады местных жителей с урожаем, дома, сельхозугодья. Жители сел, попавших в зону затопления, неоднократно проводили акции с требованием выплаты компенсаций. В июне 2020 года жители сел Унцукульского и Гергебильского районов Дагестана, пострадавшие от строительства Ирганайской ГЭС, обратились к Владимиру Васильеву, который на тот момент был главой республики, с требованием выплаты 9,5 миллиарда рублей компенсации за ущерб.

Молодежь и трудоспособная часть жителей дагестанских сел, чьи садовые участки и дома были затоплены в ходе строительства Ирганайской ГЭС, вынуждены искать работу вдалеке от дома, в том числе за пределами Дагестана. До затопления люди зарабатывали за счет садоводства, а затопление привело к безработице, рассказал житель села Ирганай Магомед.

Когда сады в Ирганае еще не были затоплены, к сельчанам даже нанимались на работу жители других районов. Своих рук не хватало, чтобы справиться объемом сезонных работ, отметил он. "У нас был в селе консервный завод, и были сады", – пояснил Магомед корреспонденту "Кавказского узла".

У самого Магомеда затопило 54 сотки садового участка. Предложенные в 2005-2006 году компенсации были крайне низкими – предлагали 10 тысяч рублей за сотку затопленной земли, отметил он. В качестве доказательства низкой компенсации Магомед привел пример компенсаций, выплаченных в тот же период при строительстве Гоцатлинской ГЭС. Пострадавшим при строительстве Гоцатлинской ГЭС было выплачено 219 тысяч рублей за сотку земли.

Житель села Майданское Абдул также пожаловался, что и он, и другие сельчане вынуждены искать работу вдали от дома, в том числе и за пределами Дагестана.

По сравнению с Ирганаем в селении Майданское затопило меньше садовых участков, однако, даже это частичное затопление привело к безработице, объяснил он. "Если там дома была бы работа, то оставив семью, сюда не поехали бы мы", – сказал Абдул корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что вместе с родственниками занят на стройке в одном из городов России.

Абдул уточнил, что в результате затопления при строительстве Ирганайской ГЭС потерял 18 соток садовой земли, и что компенсаций за эту землю он не получил до сих пор.

После того, как кассационный суд встала на сторону жителей Ирганая, возможности опротестовать вынесенное решение у их оппонентов не будет, так как будет пропущен срок, отметила юрист Марина Агальцова.

Выплата компенсаций жителям может затянуться, так как передача документов будет связана с большой волокитой. Министерство энергетики Дагестана, ответственное за выплату компенсаций, утвердило все необходимые документы и направило их в республиканское правительство, добавила юрист.

"Теперь все эти документы лежат в правительстве Дагестана, и сколько еще они там будут лежать неизвестно", – сказала Агальцова корреспонденту "Кавказского узла".

В последующем документы будут направлены в министерство экономического развития России. А это министерство, возможно, отправит документы обратно властям Дагестана, для устранения неточностей, предположила Агальцова. Но на этапе предварительной подготовки документов все соответствующие согласования с министерством экономического развития России уже состоялись, уточнила она.

Юрист напомнила, что в рамках реализации программы по выплате компенсаций ирганайцам, была создана межведомственная комиссия, куда вместе с делегатами от пострадавших жителей вошли и представители всех профильных министерств и ведомств. "Надеюсь, что будет немного замечаний со стороны Минэкономразвития России, но все равно этого [отсутствие каких-либо замечаний] никто исключать не может", – отметила Агальцова.

Она напомнила, что вопросом выплаты компенсаций сельчанам занимается министерство энергетики Дагестана. За прошедшие 10 месяцев, в этом направлении проделано крайне мало работы, которую можно выполнить за меньший промежуток времени, указала юрист.

Согласно "дорожной карте", еще в первом квартале 2021 года на уровне правительства Дагестана планировалось сформировать отдел, который бы занимался вопросом выплаты компенсаций жителям Унцукульского района. Но этот отдел не был сформирован, также до сих пор не привлечено достаточное количество сотрудников, чтобы в полной мере обеспечить выполнение текущей работы по этому вопросу, отметила Агальцова.

"Мы пытаемся добиться, чтобы создали отдел, который будет заниматься именно нашим вопросом", – сказала она.

Чтобы принудить власти исполнить решение суда есть стандартный набор механизмов. После получения исполнительного листа он должен быть направлен в службу судебных приставов, что в данном конкретном случае уже сделано, подчеркнула юрист. "Если те не будут исполнять решение суда, то мы можем гипотетически привлечь к ответственности сначала к административной, а затем к уголовной", – отметила Агальцова.

Напомним, строительство Ирганайской ГЭС и затопление более 400 гектаров садов и жилых кварталов водами Ирганайского водохранилища нанесли садоводству и сложившемуся в районе укладу жизни серьезный удар: основную часть садов затопили, а оставшиеся сады поразили грибковые заболевания. Кроме того, в селах Гимры, Унцукуль, Ирганай, Балахани и Майданское возникла острая нехватка территории для строительства новых домов, сказано в статье социолога Дениса Соколова "Затопленный мир койсубулинцев: Электричество в обмен на абрикосы", опубликованной в 2012 году в сборнике "Общество как объект и субъект власти. Очерки политической антропологии Кавказа".

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