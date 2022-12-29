29 декабря 2022, 10:25

Власти Ростовской области и Wildberries анонсировали проект на 9000 рабочих мест

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Логистический центр на девять тысяч рабочих мест построит в Ростовской области крупнейшая в России платформа электронной коммерции Wildberries, сообщил губернатор Василий Голубев.

Власти Ростовской области договорились с крупнейшей в России платформой электронной коммерции Wildberries о создании в регионе масштабного инвестиционного проекта по строительству логистического центра, площадью 183 тысячи квадратных метров, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"В его строительство компания планирует вложить 13,5 млрд рублей. В центре будет создано около 9 тысяч новых рабочих мест", – написал Голубев вечером 28 декабря в своем Telegram-канале.

Губернатор не уточнил в какие сроки будет построен логистический центр.

В феврале заместитель директора департамента потребительского рынка Ростовской области Наталья Багрянова сообщала, что Wildberries планирует построить логистический комплекс в Ростовской области до 2025 года, передал сегодня "Интерфакс".

"Кавказский узел" также писал, что 22 августа Ростовская область оказалась в хвосте рейтинга регионов России по числу жителей с зарплатой выше среднего уровня.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"В Ростовской области 665 безработных стали частными предпринимателями", "В Ростовской области пытаются снизить безработицу в шахтерских городах и поселках", "На рынке труда в ЮФО спрос не совпадает с предложением".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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