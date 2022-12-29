Власти Ростовской области и Wildberries анонсировали проект на 9000 рабочих мест

29 декабря 2022, 10:25

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Логистический центр на девять тысяч рабочих мест построит в Ростовской области крупнейшая в России платформа электронной коммерции Wildberries, сообщил губернатор Василий Голубев.

Власти Ростовской области договорились с крупнейшей в России платформой электронной коммерции Wildberries о создании в регионе масштабного инвестиционного проекта по строительству логистического центра, площадью 183 тысячи квадратных метров, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"В его строительство компания планирует вложить 13,5 млрд рублей. В центре будет создано около 9 тысяч новых рабочих мест", – написал Голубев вечером 28 декабря в своем Telegram-канале.

Губернатор не уточнил в какие сроки будет построен логистический центр.

В феврале заместитель директора департамента потребительского рынка Ростовской области Наталья Багрянова сообщала, что Wildberries планирует построить логистический комплекс в Ростовской области до 2025 года, передал сегодня "Интерфакс".

"Кавказский узел" также писал, что 22 августа Ростовская область оказалась в хвосте рейтинга регионов России по числу жителей с зарплатой выше среднего уровня.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.