Массовые собрания запрещены в Урус-Мартане после конфликта силовиков

29 декабря 2022, 07:53

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Любой житель Урус-Мартановского района, вне зависимости от профессии и рода деятельности, будет наказан за участие в массовом собрании, заявил начальник районной полиции Валид Бацилов.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 декабря стало известно, что более 500 силовиков были привлечены к поискам горожан, наблюдавших за конфликтом с участием сотрудника ГИБДД. Этому предшествовало обещание главы Чечни Рамзана Кадырова направить в город сотрудников всех подразделений силовых структур, которым жители Урус-Мартана "могут высказать свои претензии". Отправка 500 силовиков в Урус-Мартан для урегулирования последствий незначительного конфликта выглядит как чрезмерная реакция властей Чечни, отметили опрошенные "Кавказским узлом" отставные силовики. Жители пожаловались на гнетущую обстановку в Урус-Мартане после конфликта силовиков. Полиция отчиталась о продолжении рейдов в Урус-Мартане.

10 декабря в Урус-Мартане произошел конфликт между местными жителями и сотрудником ГИБДД. Мужчина (по одним данным, сотрудник СОБР, по версии Рамзана Кадырова – резервист Росгвардии) дал пощечину сотруднику ГИБДД, а тот в ответ стал стрелять в землю. Свидетелями конфликта стали жители Урус-Мартана, к ним 11 декабря и обратился Кадыров. "Даю поручение, чтобы сотрудники спецподразделений ЧР с завтрашнего утра направились в Урус-Мартан. У вас есть выбор – либо подеритесь с ними, или мы вас отправим в зону проведения спецоперации. Докажите, что вы мужчины", – заявил он.

Начальник полиции Урус-Мартановского района Валид Бацилов пригрозил наказаниями местным жителям за любые массовые собрания. Об этом он сказал на совещании по поводу оперативной обстановки в районе.

Ролик, на котором показано совещание полиции Урус-Мартановского района был опубликован 28 декабря в Telegram-канале отдела МВД по Урус-Мартану. На его кадрах показан Валид Бацилов и еще два силовика, они в помещении за столом, Бацилов говорит на чеченском языке. Затем показан актовый зал, в котором сидят несколько десятков силовиков. Бацилов и прочие силовики, сидящие за столом, говорят обращаясь к силовикам в актовом зале. Длительность ролика составляет 1 минута 21 секунды.

"Жителей района предупреждали. С этих пор нам нет разницы, будь он сотрудник власти или работник газовой, электро, пожарной служб – того, кто мешает государственному работнику, мы будем наказывать по всей строгости закона. Собираются взрослые, молодые, снимают на телефон, распространяют. Появилось скопление [людей]? Мы всех заберем, накажем, посадим", – привело издание "Кавказ. Реалии"* перевод слов Бацилова с чеченского языка.

Напомним, 12 декабря один из силовиков в эфире ЧГТРК "Грозный" рассказал о рейдах в Урус-Мартане, в ходе которых проводилась проверка документов у водителей и наличия тонировок на машинах. Силовики во время рейда разбивали тонированные стекла на машинах, передал оппозиционный властям Чечни Telegram-канал.

"Кавказский узел" также писал, что ранее ветераны МВД сочли несоразмерной реакцию властей на конфликт в Урус-Мартане. Отправка 500 силовиков в Урус-Мартан для урегулирования последствий незначительного конфликта выглядит как чрезмерная реакция властей Чечни, сказал корреспонденту "Кавказского узла" отставной силовик Евгений Черноусов. Жители Урус-Мартана не поддадутся на провокационный призыв Кадырова подраться с командированными силовиками, высказал мнение корреспонденту "Кавказского узла" кавказовед Руслан Кутаев.

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