Замглавы угрозыска Ставрополья получил 15 лет строгого режима

29 декабря 2022, 03:12

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Суд вынес приговор участникам созданной силовиками преступной группы, которая получала доход от проституции в Ставрополе. Бывший замглавы угрозыска по Ставрополью Сергей Рубежной признан организаторам группы и приговорен к 15 годам заключения.

Как писал "Кавказский узел", замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Ставрополью Сергей Рубежной был арестован в июне 2018 года. Его заподозрили в организации преступного сообщества, куда входил еще 21 житель Ставрополья, подстрекательстве к организации занятием проституцией и получении взятки в особо крупном размере. В марте 2021 года дело дошло до суда.

По версии следствия, в 2015 году Сергей Рубежной поспособствовал организаторам занятия проституцией в Ставрополе и ежемесячно получал миллион рублей за "непресечение" деятельности притонов. Подозреваемый действовал через посредника-оперуполномоченного, считает Следком. Участникам преступной группы предъявили обвинения по шести статьям, ее общий доход следователи оценили в по меньшей мере 39 миллионов рублей.

Суд вынес приговор Сергею Рубежному, оперуполномоченному угрозыска Геннадию Симкову и остальным 20 участникам группы, среди которых 14 мужчин и шесть женщин. Суд пришел к выводу, что участники преступной группы организовывали занятие проституцией, незаконный оборот оружия и взрывных устройств.

Как установил суд, замглавы угрозыска ежемесячно получал 1 миллион рублей от деятельности созданной им преступной группы, которая курировала притоны с проститутками, говорится в сообщении, опубликованном 28 декабря на сайте следственного управления СКР по краю.

Роли участников группы были четко распределены - так, один из них выполнял роль координатора, назначал цену услуг, подыскивал девушек для притонов и избивал их за неподчинение. Еще несколько человек работали водителями - привозили девушек к клиентам, контролировали их и получали деньги за услуги. Приемом звонков от клиентов, распределением заказов и учетом отработанного времени занимались операторы.

Обвинение настаивало, что организатор группы "в силу своего служебного положения" покровительствовал деятельности преступного сообщества. За время процесса суд изучил 369 томов уголовного дела и допросил 42 свидетелей, отмечается в сообщении на сайте прокуратуры Ставропольского края.

Рубежного суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 2 млн рублей, Симков получил 11 лет колонии строгого режима. По информации прокуратуры, им назначено дополнительное наказание - по году ограничения свободы с лишением права на работу в правоохранительных органах на шесть лет.

Остальные участники получили от 3,5 до 9 лет лишения свободы в колониях строгого и общего режима.

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