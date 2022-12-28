Главное о деле Арашуковых

28 декабря 2022, 22:53

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Мосгросуд 27 декабря 2022 года приговорил к пожизненным заключениям экс-сенатору Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова по уголовному делу о двух убийствах и создании ОПГ. Что известно о клане Арашуковых – в краткой справке "Кавказского узла".

В чем обвиняют

Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства зампредседателя движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауф Арашуков, в свою очередь, отдал приказ высокопоставленным силовикам не расследовать убийство Жукова. Следствие также считает обоих причастными к хищениям газа на 3,8 миллиарда рублей.

Как судили

Арашуковых судили коллегией присяжных. Собрать коллегию присяжных удалось только с шестой попытки. Отбор проходил на фоне пандемии. Присяжные пришли к решению, что вина подсудимых в совершении целого ряда преступлений в составе организованной группы, включая два политических убийства доказана. Мотивом убийства послужило то, что жертвы мешали деятельности преступного сообщества Арашуковых.

На первом же заседании Мосгорсуда по сути дела Арашуковы отказались признать себя виновными.

Что было конфисковано

Суд также взыскал с Арашуковых 12 миллионов рублей в пользу родственников убитых по их заказу людей и постановил сохранить арест на имущество осужденных на сумму 1,3 миллиарда рублей до вступления приговора в законную силу.

В июле 2021 года Басманный суд Москвы изъял в пользу государства имущество Арашуковых на сумму порядка 1,3 млрд рублей .

В иске Прокуратуры говорится, что в период нахождения на различных должностях в органах государственной власти и местного самоуправления Раулем Арашуковым и Рауфом Арашуковым приобретено 75 объектов недвижимости, в т.ч. 5 квартир, 9 жилых домов, трехэтажный отель «Адиюх-Пэлас», ресторан, банный комплекс, 7 земельных участков, 14 автотранспортных средств и другие предметы роскоши.

В целях сокрытия факта обладания значительными финансовыми средствами указанное имущество регистрировалось на родственников, личных водителей и охранников. .

С кем дружили

Арашукова-старший водил тесные знакомства с управляющим делами Генпрокуратуры Назиром Хапсироковым, который способствует назначению Арашукова директором филиала «Газпром межрегионгаза» в Ставропольском крае и рекомендует Рауля руководству края.

Во многом благополучию Рауля способствовали хорошие отношения с губернатором (в 1996–2008 годах) края Александром Черногоровым.

Арашуков-младший был в дружеских отношениях с Рамзаном Кадыровым, а через него – с Тиной Канделаки. Она помогала ему с соцсетями и медиа.

Другим ресурсом для клана Арашуковых были связи с прокурором республики Александром Терещенко и Виктором Наумовым, возглавлявшим следственное управление республики. У семьи был покровитель и в центральном аппарате СКР.

Арашуковы не скрывали своих близких отношений с первым заместителем главы СК по КЧР Казбеком Булатовым и другими высокопоставленными силовиками республики.

Одним из инструментов влияния Арашуковых предположительно мог быть компромат: высокопоставленных гостей скрытно снимали в отеле«Адиюх Пэлас».



Кого приговорили вместе с Арашуковыми

Бывший глава управления Следкома по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов и бывший начальник республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимур Бетуганов приговорены к 22 годам колонии строгого режима.

Бывший следователь по особо важным делам главка Следкома по Карачаево-Черкесии Андрей Филиппов приговорен к 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режим

Гузер Хашукаев, бывший директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении других 14 участников преступного сообщества рассматривается Преображенским районным судом города Москвы в общем порядке

Хизира Боранукова, министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесии, который проходил по делу из-за расследования дела о хищении газа приговорили к полутора годам лишения свободы условно, признав его виновным по делу об аферах при поставках газа.

Ранее, в 2019 году, по делу о хищении газа также привлекли к уголовной ответственности восьмерых работников подразделений ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и АО «Газпром газораспределение Ставрополь»: Руслана Арашукова, Игоря Травинова, Николая Романова, Гузера Хашукаева, Алана Кятова, Игоря Кайшева, Замира Борсова и Ирину Валешнюю. Ещё двое представителей отрасли были объявлены в в розыск - Уали Евгамуков и Умар Калмыков.

На "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Опала Арашуковых".