Состояние Бахтияра Гаджиева ухудшилось на 14-й день голодовки

28 декабря 2022, 19:41

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Активист Бахтияр Гаджиев продолжает голодовку 14-й день, за это время он потерял семь килограммов веса, его состояние вновь ухудшилось. Защита намерена добиваться изменения меры пресечения, сообщили адвокаты. Гаджиев отреагировал на публикацию в соцсети его переписки, расценив это как киберпреступление, он также указал, что часть данных сфальсифицирована. В публикации видео усматривается нарушение как минимум трех статей Уголовного кодекса Азербайджана, подчеркнул юрист Алескер Мамедли.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря суд отказался удовлетворить жалобу на арест главы "Института общественной политики" Бахтияра Гаджиева, обвиненного в хулиганстве и неуважении к суду, и активист объявил голодовку. На восьмые сутки голодовки у Бахтияра Гаджиева усилились головокружения и снизилось давление, а на десятые - упал уровень сахара в крови. Врачи предупредили Гаджиева о риске комы, однако активист продолжил голодовку, а на 12-е сутки акции пригрозил отказом от воды, если его требование об освобождении не будет удовлетворено. Состояние арестованного активиста Бахтияра Гаджиева на 13-е сутки голодовки в бакинском СИЗО резко ухудшилось, заявил его адвокат Фахраддин Мехтиев. Врач Адиль Гейбулла стабилизировал состояние активиста с помощью капельниц.

Предъявленные Бахтияру Гаджиеву обвинения касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался спор между Бахтияром Гаджиевым и Ульвией Мурадовой (Аловлу) о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же утверждает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду необоснованно интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, поскольку инцидент произошел в перерыве заседания, когда в зале не было судей, указала защита.

Защита повторно подала ходатайство о переводе Гаджиева под домашний арест

28 декабря Гаджиева в Бакинском СИЗО-1 посетили адвокаты Шахла Гумбатова, Зибейда Садыгова и Агиль Лаидж.

Гаджиев подтвердил адвокатам, что ему 27 декабря с участием независимого врача, профессора Адиля Гейбуллы сделали инфузию с введением лекарств и витаминов, сообщила Шахла Гумбатова.

"Благодаря инъекциям вчера состояние Гаджиева, по его словам, несколько стабилизировалось. Но сегодня, как сказал Бахтияр Гаджиев, действие лекарств очевидно стало проходить и он вновь стал чувствовать слабость. Он еще более похудел. Сегодня он весил 77,5 килограммов. За период с начала голодовки он потерял в весе 7 килограммов", - сказала Гумбатова корреспонденту "Кавказского узла"

По ее словам, на 16.30 (15.30 мск) 29 декабря в Хатаинском районном суде назначено повторное рассмотрение вопроса о переводе Гаджиева под домашний арест.

"Мы подали новое ходатайство. После рассмотрения ходатайства о переводе Гаджиева под домашний арест, прошло восемь дней. За это время в результате продолжающейся голодовки его здоровье существенно подорвано. С другой стороны, мы, обратим внимание суда на то, что с 31 декабря по 4 января в Азербайджане нерабочие дни и адвокаты не смогут попасть к Гаджиеву. При этом, следствие не разрешает ему и телефонные разговоры. Все это время мы не будем владеть информацией о его здоровье. Кроме того, в условиях пандемии коронавируса продолжение голодовки ослабляет иммунитет Гаджиева и повышает риски заражения его COVID-19 в условиях содержания в пенитенциарном учреждении. Поэтому необходимо освобождение его из-под стражи как минимум по гуманитарным соображениям", - сказала адвокат.

Зибейда Садыгова подчеркнула, что содержание Гаджиева под стражей неправомерно также с точки зрения норм законодательства.

"Вменяемые Гаджиеву статьи УК, предусматривают наказание до 1,5 лет лишения свободы. А меры пресечения в виде ареста может применяться для обвиняемых, которым грозит наказание на сроки более трех лет. Бахтияра Гаджиева даже под домашний арест неправильно заключать. Допустимы только такие меры пресечения как передача под надзор полиции или взятие расписки о невыезде. Но в сложившейся ситуации защита считает приемлемой и домашний арест с учетом возросших рисков для его здоровья", - сказала Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

Гаджиев и правозащитники назвали попыткой дискредитации публикацию его переписки в соцсети

27 декабря на странице Бахтияра Гаджиева в соцсети Facebook* был размещен 11-минутный видеоматериал, сопровождаемый текстом "Разоблачение агента Бахтияра Гаджиева".

На этом видео опубликована, как утверждается переписка Гаджиева с неким лицом, связанным с министром чрезвычайных ситуаций Азербайджана Кямаладдином Гейдаровым в 2019 году, в которой согласовываются встречи Гаджиева с министром. Кроме того, в видеоматериал вмонтированы голосовые сообщения Гаджиева и одной женщины, которая как следует из содержания является руководителем СМИ. Они обсуждают пиар-акцию в пользу МЧС.

Журналистка Ульвия Аловлу, по жалобе которой арестован Гаджиев, перепостив это видео? прокомментировала его на своей странице в Facebook*."Разоблачительное видео, доказывающее, что блогер Бахтияр Гаджиев был агентом и троллем министра чрезвычайных ситуаций Кямаладдина Гейдарова. Этим видео поделился какой-то хакер в собственном профиле этого агента в Facebook*" - указала Аловлу. Она также отметила, что женщина, запись беседы с которой приведена в видео - президент медиахолдинга АПА Вюсала (Махиргызы - Прим. "Кавказского узла").

Холдинг АПА и МЧС не отреагировали на видеоматериал, попытки получить комментарии в этих структурах не увенчались успехом.

Исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров 27 декабря опубликовал письмо Гаджиева на своей странице в Facebook*.

Бахтияр Гаджиев отметил, что его переписка и голосовые сообщения "были распространены правоохранительными органами путем киберпреступления". Он пояснил, что в начале 2019 года к нему обратились по инициативе президента Ильхама Алиева со мной были установлены контакты. "Мне было заявлено, что Алиев начнет реформы и хотел бы, чтобы и я был представлен в новой команде в какой-либо структуре. Ведение переговоров со мной было поручено министру по чрезвычайным ситуациям Кямаледдину Гейдарову. С ним у нас были неоднократные встречи, у меня просили предложения об общественно-политических проблемах и путях их решения", - отметил Гаджиев.

Далее, по его словам, ведение переговоров было возложено на начальника Службы государственной безопасности Али Нагиева. В процессе переговоров, как утверждает Гаджиев, были запрошены предложения по пяти направлениям. Гаджиев сообщил, что представил предложения по четырем направлениям. "Последнюю часть я специально оставил свободной сочтя, что, если президент действительно пойдет на реформы и реально меня назначит на какой-то пост, чтобы он сам обозначил пятое направление", - далее отметил Гаджиев.

Однако поскольку "процесс затянулся и был безрезультатен", он сам приостановил переговоры и в 2020 году решил принять участие в парламентских выборах, указал Гаджиев.

Активист Бахтияр Гаджиев, баллотировавшийся в депутаты парламенты Азербайджана, в феврале 2020 года обратился в Верховный суд страны с требованием отменить итоги голосования в одном из округов Баку. Гаджиев заявил, что располагает доказательствами своей победы, тогда как ЦИК назвал победителем другого кандидата.

Гаджиев добавил, что в видео были внесены сфальсифицированные дополнения для целью создания конфликта между ним и другими лицами."Правоохранительные органы таким примитивным образом в 2021 году распространили от моего имена две сфальсифицированные переписки. Впоследствии фальсификация была доказана", - далее отмечает Гаджиев.

Распространенная переписка и голосовые сообщения никак не оправдывают выдвинутые против него сфабрикованные обвинения, добавил Гаджиев. "Ясно то, что заказчики и исполнители моего ареста, не довольствуясь лишением меня свободы, вводят запреты на свидания и телефонные разговоры", и таким способом полным изолированием меня от общества и оставляя без защиты, в то же время внося сфальсифицированные дополнения в мою переписку стремятся меня дискредитировать, а также противопоставив с отдельными общественно-политическими деятелями, пытаются создать конфликт между ними", - сказано в письме Гаджиев.

Правозащитник Руфат Сафаров сказал, что письмо поступило в "Линию защиты" через адвоката Гаджиева.

"Очевидно, что против Гаджиева совершена грязная провокация. Те, кто стоит за этим полагают, что дискредитируют Бахтияра и лишают его общественной поддержки. Но они только дискредитируют власть, которой служат. На самом деле это киберпреступление и вмешательство в частную жизнь Гаджиева", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Эксперт в области права, член Платформы гражданского общества Азербайджана Алескер Мамедли считает, что в распространении личной переписки Гаджиева и его голосовых сообщений есть признаки преступлений.

В частности, речь идет о статье 156 Уголовного кодекса Азербайджана (Нарушение личной переписки любого лица без его разрешения), указал юрист "Эта статья гласит, что распространение, продажа или передача другим секретных сведений личной и семейной жизни, документов, содержащих такую информацию, видео- и фотоматериалов, аудиозаписей, является незаконным и считается преступлением", - сказал Мамедли корреспонденту “Кавказского узла".

Также имеют место признаки преступлений, предусмотренных статьями 271 ("Неправомерный доступ к компьютерной системе") и 272 ("Неправомерное завладение компьютерной информацией") Уголовного кодекса Азербайджана, продолжил Мамедли.

С другой стороны, появление указанного материала позволяет прокуратуре самостоятельно начать уголовное дело даже без подачи заявления предполагаемым потерпевшим, добавил юрист.

"Так, согласно статье 46.2 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджана, причиной для возбуждения уголовного дела может быть заявление физического лица о совершенном или готовящемся преступлении, сообщение юридического лица (должностного лица) или средства массовой информации, либо непосредственное выявление таких сведений дознавателем, следователем или прокурором", - пояснил Мамедли.

Представители Генпрокуратуры Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.