Анонсировано создание военных центров в вузах Астрахани и Грозного

28 декабря 2022, 10:19

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Премьер-министр России распорядился создать в 16 российских университетах, в том числе в Астрахани и Грозном, учебные центры для военной подготовки студентов.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании 16 военных учебных центров при государственных университетах в регионах страны, в том числе при Астраханском и Чеченском госуниверситетах, сообщает "Интерфакс".

Этим распоряжением Минобрнауки и Минсельхозу России поручено создать военные учебные центры "в рамках финансового обеспечения выполнения государственного задания в целях оказания услуг по обучению граждан РФ, обучающихся по очной форме обучения, по программам военной подготовки".

Учебные центры решено создать также в Кировской, Амурской, Ижевской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской, Ярославской областях, в Мордовии и республике Марий Эл.

Ранее Минобрнауки отчиталось, что совместно с Минобороны разработало модуль "Основы военной подготовки", который направлен в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также дополнительные профессиональные программы, пишет агентство.

До 2019 года в вузах существовали военные кафедры и учебные центры, а также три программы обучения, затем их объединили в единые военные учебные центры, где готовят офицеров запаса и кадровых офицеров, а также рядовых и сержантов запаса. С учетом новых 16 центров общее число таких структур при вузах выросло до 120, информирует сегодня ТАСС.

"Кавказский узел" писал также, что 25 декабря вице-премьер Юрий Трутнев и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко обратились к Владимиру Путину с предложением создать в регионах центры подготовки бойцов по аналогии с Российским университетом спецназа в Гудермесе.

Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину добровольцев, подготовленных в Российском университете спецназа. Очередная группа добровольцев отправилась из аэропорта Грозного в зону военной операции 19 декабря.

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