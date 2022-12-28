Перенос открытия горнолыжных трасс на курорте "Роза Хутор" огорчил туристов

28 декабря 2022, 09:36

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Открытие горнолыжных трасс на "Розе Хутор" отложено в связи с недостатком снега, сообщила администрация курорта. Туристы пожаловались, что курорт слишком рано анонсировал открытие зимнего сезона.

Как писал "Кавказский узел", горнолыжные трассы на курорте "Роза Хутор" планируется запустить 29 декабря, "как только снежный покров окажется достаточным", сообщили 25 декабря в мэрии Сочи. Загруженность отелей на горнолыжных курортах Сочи достигает 60%, а на новогодние праздники забронировано почти 100% фонда, рассказали сотрудники гостиниц.

Открытие трасс для катания запланировано на 29 декабря, говорится и в публикации, размещенной 21 декабря на сайте курорта.

Курорт "Роза Хутор" перенес открытие горнолыжных трасс предварительно на 31 декабря из-за недостаточного количества снега, сообщил вечером 27 декабря со ссылкой на пресс-службу курорта "Коммерсант".

Администрация курорта пояснила, что система искусственного оснежения трасс запускается только "при устойчивых отрицательных температурах", а натурального снега на трассах недостаточно для безопасного катания, пишет издание.

Руководство курорта опубликовало 27 декабря обращение к гостям. "Дорогие лыжники и сноубордисты! По погодным условиям мы вынуждены перенести открытие горнолыжных трасс предварительно на 31 декабря", - говорится в публикации на странице курорта во "ВКонтакте".

Туристам, приехавшим на курорт до открытия трасс, предложена скидка 30% на прогулочные билеты и другие развлечения курорта, а также безлимитное посещение этнопарка «Моя Россия», отмечается в публикации.

"Гостям, купившим ски-пассы на даты до 30 декабря включительно, мы индивидуально направим на почту приятный бонус и инструкцию по возврату ски-пассов", - заявила администрация курорта.

Аналогичное объявление размещено на сайте курорта. "Открытие катания перенесли на 31 декабря. Что мы предлагаем, если вы купили ски-пасс на даты с 23 по 30 декабря? Скоро вам на почту придет письмо с алгоритмом действий и приятным бонусом внутри. А пока вы можете оформить возврат", - говорится в нем.

К 09.350 мск 28 декабря под публикацией во "ВКонтакте" размещено около двух десятков комментариев. Авторы некоторых из них выразили огорчение известием о переносе даты открытия трасс.

"Ну вот, все дальше и дальше открытие сезона… А снег вообще будет или можно сдавать ски-пассы?" – написала, в частности, Василиса Петрова, не получив к 09.35 мск ответа от администрации курорта. "А я здесь до 2-го. Это огромная печалька", - посетовал Максим Федяшев.

"Хотелось бы знать, как быть тем, у кого сезонный ски-пасс? Нам уже пришлось терять на билетах на самолет (возвращали, так как должны были прилететь еще на той неделе). И на аренде тоже, ведь все уже давно было согласовано", - написала Ульяна Кирсанова.

"Ульяна, его же в любой момент можно сдать, если вы не пользовались. Вам вернут полную сумму без вопросов", - ответил Александр Иванов. "Если не откроют, то, наверное, придется сдать", - согласилась Ульяна Кирсанова.

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