Жители Сочи остались без воды после оползня

27 декабря 2022, 12:13

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Водоснабжение ограничено в Хостинском и Адлерском районах, Водоканал призвал жителей запастись водой.

Авария произошла после оползня на магистральном водоводе, в связи с чем временно ограничена подача воды в Адлер, Кудепсту, Хосту, Мацесту, Бытху, микрорайон Светлана, а также с.Раздольное и ЖК "Министерские озера, сообщила сегодня пресс-служба МУП Сочи "Водоканал".

По ее данным, восстановить водоснабжение планируется к концу дня 28 декабря. "Просим жителей произвести максимально возможные запасы воды", - цитирует пресс-службу Водоканала "Интерфакс".

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского создан оперативный штаб, который контролирует все этапы аварийно-восстановительных работ на водоводе, пострадавшем в связи со сходом оползня, сообщили в горадминистрации.

"На данный момент из зоны оползня убрано свыше 1 тыс. кубометров грунта. В дальнейшем планируется укрепить склоны и вынести сеть за пределы оползневого участка", - рассказали в пресс-службе мэрии.

"Кавказский узел" ранее писал, что летом жители станицы Алексеевской Тихорецкого района больше двух недель прожили без водоснабжения, они провели сход, на котором потребовали от властей Кубани решить проблему. Станичники заявили, что проблеме нормального водоснабжения уже три года.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.