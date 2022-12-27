Житель Нальчика привлек внимание к состоянию детских площадок в городе

27 декабря 2022, 12:49

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Владелец одного из торговых центров в Нальчке перенес мусорные баки вплотную к единственной в округе детской площадке. Она находится в плачевном состоянии, и обращения к властям о её ремонте не дают результатов, рассказал местный житель Арсен Карданов в YouTube. Проблема с изношенной инфраструктурой в Нальчике стоит остро, и власти не решают ее годами, заявили комментаторы соцсети.

Человек, который имеет связи в кругах власть имущих людей, построил в Нальчике торговый центр и перенес мусорные баки, которые ранее располагались на месте этого центра на территорию, где расположена единственная в округе детская площадка, а также ветеринарную клинику, рассказал местный житель Арсен Карданов.

Ролик, на котором Карданов рассказывает о переносе мусорных баков, был размещен 25 декабря в YouTube-канале "Сделано в КБР". На кадрах видео показан пожилой мужчина, которого автор ролика назвал Арсеном Кардановым. Он стоит в жилом массиве около нескольких мусорных контейнеров, на заднем плане видно одноэтажное здание и площадка, огороженная металлической сеткой. В описании видео указано, что Арсен Карданов обращается к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову и мэру Нальчика Таймуразу Ахохову.

"Какой-то скажем так "чиновник" в кавычках в конце улицы Ватунина построил себе торговый центр, для этого он убрал контейнеры, которые там были, и поставил их в пяти метрах от детской площадки. Это нарушение всех норм. Тут ветеринарная клиника, в ней делают операции. Мусорку поставили в двух метрах от нее", – сказал Карданов.

Детская площадка находится в плачевном состоянии, хотя в советское время она была обустроенной. В те времена сотрудники отдела культуры привозили телеэкран и устраивали местным детям показы мультфильмов, добавил он.

"Городской администрации я несколько раз писал в соцсети [чтобы привели в порядок детскую площадку], но там просто мимо ушей пропустили", – подчеркнул Арсен Карданов.

На 11.05 мск этот ролик в YouTube-канале "Сделано в КБР", на который подписаны около 24 тысяч пользователей, набрал 3679 просмотров и 44 комментария. Большая часть их авторов возмутилась действиями владельца торгового центра.

"Там, где этот торговый центр, такой базарчик был весь район кормил. Все там было, а самое главное все свежее и много с собственного огорода. Рынок кормил много семей, которые там торговали и зарабатывали. А теперь мы всем районом кормим одного олигарха, так как торговый центр принадлежит одному человеку", – отметил пользователь Тони Монтана.

"Ну да, действительно, больше деткам идти не куда. Это уже крик души. И на что это всё стало похоже? Хоть у кого-то болит душа? Спасибо что поднимаете эту тему, надеюсь, вышестоящие это услышат", – написала Екатерина Иванова.

Другая часть комментаторов указала, детская площадка находится в плохом состоянии много лет. "Да конечно площадка "убита" давно уже. Никому дела нет вообще, и не было на протяжении многих лет. Уже и магазин занял территорию. Скоро и ее не будет, а будет строение в личных интересах под торговлю очередного приближенного. Ничего хорошего не будет как обычно в пользу горожан", – считает Ибрагим Адс.

"Скоро в каждом дворе выходя из подъезда, будете упираться в чей-то дом или магазин. Спасибо Ахохову и главному архитектору города", – написал пользователь LifeRus.

"Это сплошь и рядом. На проспекте Шогенцукова такая же картина", – заявила Ирина Султонова.

"Сзади школы №14 площадка в ещё более худшем состоянии. И во дворах рядом с Тарчокова, №24 над гаражами такая же история. Да везде, в принципе, что говорить", – подчеркнул Заур Тельмахов.

На 11.05 мск на сайте администрации Нальчика нет комментариев относительно жалоб местных жителей на перенос мусорных баков, а также на плохое состояние детской площадки.

"Кавказский узел" также писал, что 26 декабря нальчане отметили в соцсети, что в городе не становится меньше самостроев, несмотря на то, что правоохранители отчитываются о борьбе с ними. Местные жители высказали мнение, что одной из причин может быть коррупция.

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