Прокуратура потребовала изъять землю у многодетной семьи в Сочи

27 декабря 2022, 09:15

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Прокуратура подала к многодетной семье Вадима и Марины Губских иск об изъятии у них земельного участка, который они купили около года назад. Губские узнали про иск совершенно случайно.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 сентября 2021 года стало известно, что прокуратура Краснодарского края выявила мошенничество с землями Сочинского нацпарка. В рамках расследования уголовного дела были арестованы более 11 тысяч земельных участков. Местные жители пожаловались, что прокуратура не реагирует на жалобы на необоснованный арест участков. От чиновников приходят отписки, а следствие объявило подозреваемыми неустановленных лиц, хотя во всех документах о продаже участков указаны конкретные имена, отметили они.

Сочинский нацпарк занимает предгорья и горную местность в районе Сочи. Он расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Краснодарского края, информировал 27 мая 2019 года ТАСС.

По отношению к жителям Сочи Марине и Вадиму Губских, у которых трое несовершеннолетних детей, прокуратура подала иск об изъятии у них купленного земельного участка в СНТ "Озерное". Иск был 26 декабря случайно обнаружен на сайте суда Хостинского района, рассказала Марина Губская.

Губские не были оповещены о том, что против них подан иск. Как только обнаружили информацию на сайте суда об иске, они в этот же день обратились по электронной связи с заявлением в генеральную прокуратуру (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). "Мы, супруги Губские, совершенно случайно обнаружили, что против нас подан иск от прокурора г. Сочи в Хостинский районный суд. Нас об этом никто не извещал, никто не вызывал. Считаем, что наши права нарушены. Требуем провести проверку по этому факту! А также отозвать иск прокурора Сочи, так как являемся добросовестными преобретателями и закон ни в чем не нарушали", – сказано в обращении.

Губские являются вторыми собственниками земельного участка, отметила Марина Губская. "Следствием города Сочи было проведено расследование и не возникло никаких претензий к первой собственнице, а также было закрыто уголовное дело по факту приобретения данного участка. Нас уверили, что мы можем спокойно продолжать работать на участке и вдруг случайно, мы узнали, что против нас подан иск от прокурора города Сочи в Хостинский районный суд! Как такое может быть? Мы сразу же обратились в вышестоящую прокуратуру с требованием разобраться и отозвать иск", – сказала Марина Губская корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, семья Губских имеет ипотеку, которую нужно выплачивать еще пять лет. "Строиться на земельном участке мы не можем, так как суд не снял его с ареста по Постановлению от 21 сентября прошлого года. Живем впятером в комнате, площадью 14 квадратных метров, взятую в ипотеку. Соответственно в банкротство пойти также не можем, чтобы не платить кредиты по участку. Иначе ипотечную квартиру заберет банк", – сказала она.

Губская также пожаловалась, что её семья не имеет возможности нанять юриста. "Юристы запрашивают от 100 000 за первую инстанцию суда, при этом ничего не гарантируют... Наши дети растут, а доверие к нашему государству после таких исков падает, в том числе и ко всем представителям, которые гарантировали свою помощь и поддержку", – подчеркнула она.

Власти не вмешиваются в подобные судебные дела. Администрация разводит руками и утверждает, что ничего сделать не может, сказала Марина Губская. "Нацпарк претензий к нам и остальным тоже не имеет... Но, тем не менее, уже многих людей лишили законной собственности и взамен ничего не предоставляют. Теперь пришла очередь отобрать землю у нашей многодетной семьи ветерана боевых действий, хотя наша семья имеет на эту землю полное право, так как мы купили ее и купили у законного продавца", – подчеркнула Марина Губская.

Губские были вынуждены купить земельный участок, хотя имели право получить землю бесплатно, заявил ветеран боевых действий Вадим Губский. "Мы оказались беззащитными и в сложной жизненной ситуации. Не получив ранее от государства, положенный земельный участок как льготная категория граждан, мы сами купили в феврале 2021 года небольшой участок земли в городе Сочи для строительства и проживания всей семьей. Для возделывания плодово-овощных культур, чтобы кормить нашу многодетную семью", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Семья Губских привела участок в порядок, расчистила его от зарослей, сделала свайный фундамент, добавил он. "Все выходные дни проводили на участке. Все средства, в том числе и заемные 800 000 тысяч, вложили в участок. Моя супруга приезжала беременная третьим ребенком и помогала мне. Участок находится по адресу город Сочи, Хостинский район, садоводческое товарищество "Озерное", участок 3\33, кадастровый номер 23:49:0306003:1848. Участок был получен первой собственницей на законных основаниях, что установило следствие", – рассказал Вадим Губский.

Первая собственница участка, пенсионерка Людмила Дементьева, подтвердила, что ей участок был выдан государством на праве пожизненного владения за то, что она отработала в организации 30 лет. По ее словам, то же самое она рассказала на следствии, предоставив документы.

"Участок отмежован. Границы с нацпарком согласованы. После следственной проверки никаких нарушений найдено не было, об этом свидетельствует закрытие уголовного дела в отношении меня, как первой собственницы", – рассказала Дементьева корреспонденту "Кавказского узла".

Она пояснили, что продала участок Губским в 2021 году, так как в силу возраста уже не могла его обрабатывать.

Копия иска направлена по почте ответчикам Губским. Заседание назначено на 20 января 2023 года. Истец прокуратура города, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник канцелярии Хостинского районного суда.

Получить комментарий в прокуратуре Сочи корреспонденту "Кавказского узла" не удалось. Сотрудница прокуратуры попросила направить официальный запрос.

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