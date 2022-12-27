Кубанский блогер осужден за оскорбление верующих

27 декабря 2022, 05:37

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Блогер Сергей Орлов во время трансляции онлайн-игры допустил оскорбительные высказывания в адрес мусульман, за что суд в Армавире приговорил его к лишению свободы в колонии общего режима.

Приговор видеоблогеру Сергею Орлову, обвиненному в оскорблении чувств верующих, вынес Армавирский городской суд.

По данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, Орлов, играя в онлайн-игру, вел прямую трансляцию на своем канале. В ходе трансляции он "в грубой и нецензурной форме произнес высказывания, направленные на оскорбление чувств верующих", говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале пресс-службы 26 декабря.

То, что видеоматериалы и высказывания блогера совершены в оскорбительной форме, подтвердила религиоведческая психолого-лингвистическая экспертиза. "Своими умышленными действиями Орлов нарушил конституционные права неопределенного круга лиц из числа мусульман, исповедующих религию ислам", - пишет пресс-служба.

У блогера также было найдено наркотическое вещество, которое он хранил без цели сбыта.

В судебном заседании блогер полностью вину, приговор постановлен в особо порядке. В итоге Армавирский городской суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок один год. "По совокупности приговоров путем присоединения вновь назначенного наказания к неотбытой части предыдущего наказания (от 16.06.2021 г. 1,5 года условно), окончательно назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Комментариями Орлова по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре 2021 года сотрудники полиции задержали в Москве сочинского блогера Руслана Бобиева, чья фотосессия на фоне храма Василия Блаженного вызвала недовольство верующих. Бобиев извинился за свой поступок.

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