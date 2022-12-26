Цитлидзе прекратила голодовку по настоянию врачей

26 декабря 2022, 23:48

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Депутат Анна Цитлидзе госпитализирована после 12 дней голодовки в поддержку Михаила Саакашвили, акция в парламенте прекращена.

Как писал "Кавказский узел", Анна Цитлидзе с 23 декабря в одиночку проводила в парламенте голодовку в поддержку Михаила Саакашвили, другие участники коллективной акции прекратили голодовку раньше. Сегодня врачи призвали Цитлидзе прекратить голодовку, на 12-е сутки отказа от пищи ее состояние стало угрожающим для здоровья.

15 декабря три депутата от "Единого национального движения" (Давид Киркитадзе, Анна Цитлидзе и Абдулла Исмаилов) объявили голодовку в здании парламента с требованием лечения Саакашвили. На следующий день к голодовке присоединился Теймураз Джанашия. 18 декабря Исмаилов прекратил голодовку по рекомендации врачей. 23 декабря Киркитадзе и Джанашия были госпитализированы и прекратили акцию протеста.

Последняя участница голодовки в парламенте, депутат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Анна Цитлидзе, к вечеру 26 декабря решила прекратить акцию из-за серьезного ухудшения здоровья.

Цитлидзе госпитализирована, в клинике ей предстоит курс лечения. Депутат проводила строгую голодовку – пила меньше полулитра воды и одну чашку кофе в сутки, при этом у нее есть хроническое заболевание, сообщила врач-эндокринолог Лали Джавашвили, наблюдавшая за состоянием здоровья голодающих.

«У Цитлидзе упал уровень глюкозы в крови, снизилось артериальное давление и ухудшились жизненные показатели», – заявила Джавашвили в эфире телекомпании «Мтавари архи» (перевод корреспондента "Кавказского узла").

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