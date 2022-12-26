26 декабря 2022, 23:48

Цитлидзе прекратила голодовку по настоянию врачей

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Депутат Анна Цитлидзе госпитализирована после 12 дней голодовки в поддержку Михаила Саакашвили, акция в парламенте прекращена. 

Как писал "Кавказский узел", Анна Цитлидзе с 23 декабря в одиночку проводила в парламенте голодовку в поддержку Михаила Саакашвили, другие участники коллективной акции прекратили голодовку раньше. Сегодня врачи призвали Цитлидзе прекратить голодовку, на 12-е сутки отказа от пищи ее состояние стало угрожающим для здоровья. 

15 декабря три депутата от "Единого национального движения" (Давид Киркитадзе, Анна Цитлидзе и Абдулла Исмаилов) объявили голодовку в здании парламента с требованием лечения Саакашвили. На следующий день к голодовке присоединился Теймураз Джанашия. 18 декабря Исмаилов прекратил голодовку по рекомендации врачей. 23 декабря Киркитадзе и  Джанашия были госпитализированы и прекратили акцию протеста

Последняя участница голодовки в парламенте, депутат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Анна Цитлидзе, к вечеру 26 декабря решила прекратить акцию из-за серьезного ухудшения здоровья. 

Цитлидзе госпитализирована, в клинике ей предстоит курс лечения. Депутат проводила строгую голодовку – пила меньше полулитра воды и одну чашку кофе в сутки, при этом у нее есть хроническое заболевание, сообщила врач-эндокринолог Лали Джавашвили, наблюдавшая за состоянием здоровья голодающих.

 «У Цитлидзе упал уровень глюкозы в крови, снизилось артериальное давление и ухудшились жизненные показатели», – заявила Джавашвили в эфире телекомпании «Мтавари архи» (перевод корреспондента "Кавказского узла").

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Примечание:

"562 женщины попросили президента Грузии помиловать Саакашвили", "Саакашвили отказался от теста на отравление без участия западных врачей", "Психиатр заявил суду о симптомах деменции у Саакашвили".

Автор: Инна Кукуджанова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 декабря 2022, 22:57

26 декабря 2022, 22:13

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