Дело бывшего премьер-министра Северной Осетии дошло до суда

26 декабря 2022, 17:34

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего премьер-министра Северной Осетии Сергея Такоева и еще шести человек, обвиняемых в растрате 180 миллионов рублей при покупке имущества местного завода.

Как писал "Кавказский узел", бывший премьер-министр Северной Осетии Сергей Такоев, бывший министр туризма республики Алан Диамбеков и гендиректор "Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования" Аида Габараева были взяты под стражу 11 августа 2021 года. Мосгорсуд 8 ноября продлил их арест до 30 января 2023 года.

Такоев, Диамбеков и Габараева были обвинены в растрате 180 миллионов рублей при покупке республикой у завода объектов недвижимости по завышенной стоимости. В числе обвиняемых также бывший министр госимущества Казбек Фидаров и бывший министр экономического развития Мадина Икаева. Часть 4 статьи 160 УК РФ, по которой расследовалось дело, предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Сергея Такоева, Алана Диамбекова, Мадины Икаевой, Казбека Фидарова и Заурбека Цогоева, а также сотрудников ОАО «Осетинский завод автомобильного и тракторного электрооборудования» Аиды Габараевой и Олега Габуева, сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

"Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере, с использованием служебного положения)", - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

По версии следстия, с 2012 года по 2014 год руководители министерств Диамбеков, Икаева и Фидаров "с ведома и согласия" Сергея Такоева и при участии контрактного управляющего Мингосимущества республики Заурбека Цогоева, а также Аиды Габараевой и Олега Габуева "обеспечили заключение государственного контракта о приобретении имущества завода автомобильного и тракторного электрооборудования по завышенной цене на сумму 180 млн рублей".

"В мае 2014 года Фидаров, действуя в составе организованной группы, вверенные ему денежные средства противоправно и безвозмездно перечислил с расчетного счета Управления Федерального казначейства по Республике Северная Осетия – Алания на счет вышеназванной организации, тем самым растратив их, причинив ущерб бюджету республики в особо крупном размере", - заявило ведомство.

Уголовное дело направлено в Верховный суд России с ходатайством об изменении территориальной подсудности, отмечается в публикации.

Напомним, Сергей Такоев ушел с поста премьер-министра Северной Осетии 10 июня 2015 года. Свое решение он связал с отставкой главы республики Таймураза Мамсурова, который за несколько дней до этого был освобожден от должности в связи с истечением срока полномочий. Вслед за Такоевым ушел в отставку весь кабинет министров республики, в том числе министр Алан Диамбеков.

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