Обвиняемый в создании группировки боевиков экстрадирован в Азербайджан

26 декабря 2022, 12:53

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Властям Азербайджана передан Талех Юсифов, который был в розыске по обвинению в создании вооруженного формирования на территории Ирана, сообщила Служба госбезопасности.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана объявила о разоблачении незаконного вооруженного формирования, действовавшего в интересах Ирана. Следствие сообщило о 19 подозреваемых, в том числе называвших себя членами движения "Мусульманское единство" (ДМЕ).

По версии ведомства, иранские спецслужбы тайно привлекали граждан Азербайджана к военным учениям за пределами страны и "путем пропаганды радикально-экстремистских религиозных идей" создали с их участием организацию для использования против интересов госбезопасности Азербайджана. Представитель ДМЕ заявил, что никто из упомянутых в сообщении СГБ людей не является членом этой организации.

В Азербайджан экстрадирован Талех Юсифов 1967 года рождения, который был объявлен в международный розыск по обвинению в создании незаконного вооруженного формирования, сообщила сегодня СГБ.

Юсифов экстрадирован в рамках уголовного дела о привлечении азербайджанских граждан «для создания незаконного вооруженного формирования, специальной военной подготовки за пределами страны путем привития им радикально-экстремистских религиозных идей и с целью совершения террористических и диверсионных актов на территории различных государств под разными именами», говорится в обнародованном сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По версии следствия, гражданин Азербайджана Талех Юсифов, «используя свой личный авторитет и связи, из третьей страны вовлекал граждан Азербайджана в незаконное вооруженное формирование "Хусейниюн", созданное на территории Исламской Республики Иран, обеспечивал конфиденциальность организации и финансирование проводимой в этом направлении работы, принимал участие в деятельности незаконного вооруженного формирования под псевдонимом «Таги».

Следователи считают, что Юсифов в начале 2016 года переехал в Иран и в составе незаконного вооруженного формирования, созданного им совместно с Юнисом Сафаровым, Ровшаном Асадовым и другими лицами, принимал участие в военных учениях в Сирии.

Юнис Сафаров 16 августа 2021 года был признан виновным по "Гянджинскому делу" о покушении на мэра Гянджи Эльмара Велиева и приговорен к пожизненному заключению. Апелляционная инстанция оставила приговор в силе. Сафаров частично признал вину.

Юсифов заочно был обвинен по статьям 12.1, 279.1 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований за пределами Азербайджанской Республики, не предусмотренных законодательством) УК Азербайджана и объявлен в международный розыск.

Следователи считают, что Талех Юсифов скрывался, переехав в другое государство, где и был задержан и экстрадирован в Азербайджан, говорится в сообщении СГБ. Откуда экстрадирован Юсифов, ведомство не уточнило.

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