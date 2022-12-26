Силовики отчитались о задержании террористов в Дагестане и Чечне

26 декабря 2022, 11:30

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В Дагестане и Чечне задержаны члены межрегионального террористического сообщества, которые по заданию эмиссаров из "Исламского государства"* переправляли в Сирию и на Украину людей для участия в боевых действиях против российских военных, сообщила ФСБ.

По версии следствия, по заданию эмиссаров международной террористической организации "Исламское государство"* (ИГ), которая запрещена в России судом, их подчиненные переправляли из Дагестана и Чечни местных жителей в Сирию и на Украину для участия в боевых действиях против российских военных.

"С декабря 2021 года по настоящее время в Республике Дагестан, Чеченской Республике, Тюменской области и ХМАО-Югре задержаны и судебными решениями арестованы 11 граждан России, в том числе организатор террористического сообщества. 8 участников, находящихся в составе МТО в Сирийской Арабской Республике, объявлены в международный розыск", – сообщила сегодня на своем сайте ФСБ.

По месту проживания обвиняемых были проведены обыски, в ходе которых силовики изъяли средства связи и совершения платежей, а также компьютеры, в которых обнаружены фото и видео о том, как члены террористического общества воюют в Сирии в рядах ИГ* и на Украине в составе националистических подразделений. Следствие считает, что организатор и 18 участников создали межрегиональную сеть, задачей которой было снабжение ИГ* ресурсами, в том числе финансированием, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" писал, что 2 ноября ФСБ сообщила о задержании жителя Ставрополя, который был заподозрен в подготовке поджога административного здания по заданию украинской радикальной организации.

"Кавказский узел" публикует материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

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* ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.