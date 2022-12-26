Пользователи соцсети прокомментировали дело о легализации чиновником самостроев в Нальчике

26 декабря 2022, 09:55

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Заместителю мэра Нальчика предъявлено новое обвинение по делу о легализации самостроев. Борьба с самостроями не дает результатов, и в городе их меньше не становится, отметили пользователи соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 июля стало известно, что заместитель главы администрации Нальчика заподозрен в превышении полномочий. По версии следствия, он необоснованно отозвал у судебных приставов шесть исполнительных листов, которые предписывали снос самостроев.

По делу о превышении полномочий заместителем мэра Нальчика появился новый эпизод. Следствие считает, что он помог владельцам еще четырех самостроев сохранить их, хотя ранее суд вынес решение о сносе построек, передал "Кавказ. Пост" со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Кабардино-Балкарии.

Публикация о том, что по делу в отношении заместителя мэра Нальчика выявлен еще один эпизод, была размещена 25 декабря в Instagram-паблике* nalchiiknews, на который подписаны около 89,1 тысячи пользователей. На 09.45 мск 26 декабря эта запись набрала 138 отметок "нравится" и 19 комментариев.

Часть комментаторов указала на коррупцию среди госслужащих. "Из-за коррупции самострои и растут как грибы, без дворов и дорог", – написал пользователь kazharovaeza.

"Вот почему на одной и той же улице одним жителям разрешают делать пристройки, а других штрафуют", – заявил пользователь _safiosman_.

"Весь город в пристройках, а заметили, наверное, простого работягу, который не имеет больше ничего", – предположил пользователь m_m_t_07.

Другая часть пользователей сочла, что причиной возведения самостроев является нехватка в Нальчике жилищной площади. "Люди выкручиваются этими балконами и пристройками. Лучше бы разработали какое-нибудь общее архитектурное решение, и дали бы людям возможность на эти "несчастные" несколько квадратов", – предложила madosya555777.

"За деньги можно купить любое разрешение. Если копнуть, то едва ли не в каждом многоэтажном доме складывались [деньгами] и оформляли пристройки. Пусть отменят все пристройки или легализуют всем, но не так, что через одного", – отметил пользователь с ником kikimora_jaga__.

"А кто даёт "разрешение" на эти пристройки к разного рода кафе, например [возле торговых центров]? И ещё – что за сооружение появилось напротив [одного из местных супермаркетов]. Объясните кто-нибудь, кто автор этого нечто? Некрасивее здания я не видела, лучше бы деревья посадили", – заявила hanna_kleus_.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, 12 марта 2019 года власти Нальчика представили новый проект планировки центра Нальчика на публичное обсуждение местных жителей. Однако часть горожан выступила против плотной застройки микрорайона, указав на отсутствие комфортных условий для жизни.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.