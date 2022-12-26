Сельчане в Ингушетии пожаловались на длительное отсутствие водоснабжения

26 декабря 2022, 07:00

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В селе Гейрбек-Юрт Назрановского района уже около трех месяцев нет водоснабжения, и чиновники не предпринимают мер, заявили сельчане. Заведующая сельским медпунктом пожаловалась, что не может принимать пациентов, а глава Гейрбек-Юрта пояснил, что воды нет из-за износа водопровода.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Ингушетии ранее неоднократно жаловались на проблему с водоснабжением. Так, в результате аварии на трубопроводе 12 апреля 2021 года было прервано водоснабжение Карабулака и Малгобекского района. Комментаторы в соцсети тогда пожаловались, что отключения подачи воды в республике происходят регулярно.

От жителей Ингушетии приходят многочисленные жалобы на отсутствие водоснабжения. Проблема с подачей воды в республике является одной из главных, но она решаемая, заявил ранее правозащитник Магомед Муцольгов. "Вот только не видно, чтобы власти пытались бы это сделать. Чтобы ими ни делалось, позитивных изменений нет", – написал он 8 августа 2021 в своем блоге на "Кавказском узле".

В селе Гейрбек-Юрт Назрановского района Ингушетии уже больше трех месяцев нет воды. Чиновники сельчанам говорят, что водопроводные трубы изношены, и когда усиливается напор воды, то ржавые трубы не выдерживают давления потому и возникают множественные порывы, рассказала местная жительница, пенсионерка Фатима.

"Мы это понимаем. Только почему водовозки стали к нам в село ездить только пять дней назад? Наше село, как заговоренное – в большинстве населенных пунктах республики воды не бывает только в жаркое время, а у нас эта проблема – круглый год", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Село Гейрбек-Юрт состоит из двух улиц, на которых живет 220 человек. До райцентра 38 километров, а до Малгобека – 18, добавила Фатима. "Автобус сюда если и ходит, то очень редко, как-то мы посчитали, что за месяц был всего 4 раза. Собственный транспорт есть не у всех, и вызвать такси, чтобы поехать в Назрань и там во фляжки и в канистры набрать воды, для сельчан дорого. Такси стоит 500 рублей, да еще и не каждый сюда согласится ехать – дороги оставляют желать много лучшего. Наше село на отшибе, республиканское начальство здесь не бывает, о наших проблемах они не знают, у них в Назрани и в Магасе есть и вода, и свет в домах горит постоянно. Правильно говорят, что сытый голодного не понимает. Потому мы и постоянно бедствуем", – пожаловалась Фатима.

Гейрбек-Юрт считается микрорайоном села Долаково и когда возникают проблемы, которые не под силу решить местной власти, то приходится обращаться к главе администрации Долаково Дауду Акиеву, рассказал другой местный житель Ибрагим Цицкиев.

"Звонить бесполезно, пишем с просьбой помочь, вот как в этот раз. Ведь не шутка – три месяца без воды! Сигнализировали Акиеву сразу, что воды нет. И только пять дней, как стала приезжать водовозка", – сказал Цицкиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, проблема с водой в Ингушетии всегда была острой. "Каждый руководитель республики, что Руслан Аушев, что Мурат Зязиков, что Юнус-бек Евкуров, едва вступив в должность, заверяли жителей Ингушетии, что вопрос с водой будет обязательно решен, даже сроки называли: кто обещал через два года решить вопрос, кто через год-полтора. Мы верили генералам, оказывается, зря", – сказал Цицкиев.

Он добавил, что в 2020 году был на приеме у главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, и рассказал ему о проблеме с водоснабжением села Гейрбек-Юрт. Калиматов пообещал разобраться с ней. "Прошло два года, а проблема водоснабжения до сих пор не решена", – отметил Ибрагим Цицкиев.

Сельчанин рассказал, что некоторое время назад сделал во дворе своего дома бетонированный колодец, в который помещаются восемь кубов воды. "Но даже эти запасы за три месяца закончились. К тому же стиральная машина не заработает от наличия воды в колодце, А стирать приходится каждый день: в нашей семье четверо детей-школьников, каждый день нужны свежие рубашки, чистые брюки. А сейчас, когда на улице грязь и слякоть, брюки бывают такие грязные, что никакой щеткой их не очистишь, нужно только стирать", – сказал Цицкиев.

Раньше почти в каждом дворе села были такие колодцы, а когда провели водопровод, то многие жители колодцы убрали. "Теперь вот ждем, когда же все-таки проложат новые трубы, чтобы весь год из кранов шла вода", – пояснил Ибрагим Цицкиев.

Водопроводные сети в Гейрбек-Юрте были проложены около 60 лет назад, отметил местный житель Муслим. "Мой отец в те годы работал водителем в управлении по капитальному ремонту скважин и помнит, что вся техника их УКРС была задействована на прокладке водопровода. Было это в начале 60-ых годов. С тех пор эти трубы, видно, никто не менял, они как решето, И сколько не латай эти свищи – бесполезно", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В фельдшерском пункте села Гейрбек-Юрт невозможно принимать больных, так как в нем очень холодно, пожаловалась заведующая фельдшерским пунктом Ася Аксагова. "Котел, благодаря которому во всех помещениях пункта тепло от горячей воды в батареях, без воды не включается. Я не могу попросить маму раздеть малыша, чтобы посмотреть его, послушать легкие и сердечко. Холодно, я сама вторую неделю температурю, простыла", – сказала Аксагова корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что из-за проблемы с транспортом жители не могут купить необходимые лекарства. "В наше село автобус ходит не по расписанию, а по настроению водителя. Может вообще не приехать, и такое бывает часто. Может опоздать на час-полтора, когда желающие поехать в Назрань уже разошлись по домам, отчаявшись дождаться автобус. Транспортные мучения у нас больше года. И никому до этого дела нет", – сказала Аксагова.

Она возмутилась тем, что чиновники не реагируют на проблему с водоснабжением Гейрбек-Юрте. "Иначе чем объяснить, что три месяца нет воды, и никто из Назрани или Магаса не приехал, не спросил, что происходит, почему нет подвоза воды. Почему министерство образования Ингушетии, саэпидемслужбы не поинтересовались о том, как в школе, где нет воды, учатся дети? Чиновники не знают, что после каждой перемены техничка из большой бочки, которую поставили во дворе школы, черпает воду и смывает в туалете. Кто-нибудь поинтересовался, как живут 200 человек в этом забытом властью селе?" – задалась вопросом Аксагова.

В селе Гейрбек-Юрт проблема с водоснабжением из-за изношенного водопровода, пояснил глава местной администрации Идрис Шутуров. "Изношенность труб почти стопроцентная, сейчас трудно назвать дату, когда прокладывали водопровод. Сейчас едва усиливается напор воды, тут же труба прорывается. Не успеваем ликвидировать свищи", – сказал Шутуров корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник правительства Ингушетии отказался комментировать вопрос об отсутствии водоснабжение села Гейрбек-Юрт. Этой проблемой должен заниматься глава администрации данного населенного пункта, заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

С этим утверждением не согласен юрист Дмитрий Николаев. "Согласно закону №131-ФЗ на территориях сельских поселений вопросы водоснабжения обязаны решать органы местного самоуправления соответствующих муниципальных районов и органы субъектов федерации. Местная администрация сельского поселения решать вопрос организации на территории поселения водоснабжения населения не обязана", – сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

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