Житель Дербента отделался условным сроком за ранение супруги

26 декабря 2022, 05:02

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К двум с половиной годам условного срока приговорил суд в Дербенте местного жителя Насруллу Абдуллаева, признанного виновным в том, что во время ссоры дважды выстрелил в свою жену из самодельного револьвера.

Дербентский городской суд признал местного жителя Насруллу Абдуллаева виновным в причинении вреда средней тяжести и незаконном хранении револьвера и приговорил к условным срокам.

Суд установил, что Абдуллаев хранил дома самодельный револьвер и патроны. Однажды между ним и его супругой произошел конфликт, и он дважды выстрелил в нее. Экспертиза оценила вред, нанесенный женщине, как средней тяжести - она получила ранения левого плеча, предплечья и грудной клетки, пишут 25 декабря "Кавказ.Реалии".

Абдуллаев, которому грозили длительные сроки, признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дел без судебного разбирательства. Он заявил, что не помнит, откуда у него взялся револьвер, а так как это не установило и следствие, суд снял обвинение в незаконном приобретении огнестрельного оружия.

В итоге суд назначил Абдуллаеву два года условно за незаконное хранение оружия и полгода условно за ранение супруги.

Комментариями Абдуллаева и его официальных представителей по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Проблема домашнего насилия является актуальной для Дагестана, однако многие местные жители не желают обнародования фактов об этом, чтобы не "позорить республику". В Дагестане с 2017 года работает Центр защиты материнства и детства "Теплый дом на горе". Только в 2019 году в центр обратились более 50 женщин и детей, в основном с жалобами на домашнее насилие.

Отметим, что проблема семейного насилия на Северном Кавказе, в частности, в Дагестане, является системной. Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале декабря в дагестанском селе Доргели от множественных ножевых ран умерла 21-летняя местная жительница. По подозрению в ее убийстве задержан супруг. Пользователи соцсетей указали на рост числа жертв семейного насилия в республике.

4 октября Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобам 15 россиянок, в том числе жительниц Дагестана и Чечни, которые в 2019-2021 годах сообщили о неэффективном расследовании фактов домашнего насилия. 280 000 евро взыскано с правительства РФ в их пользу в счет компенсации морального вреда, еще 67 471 евро — как возмещение материального ущерба и судебных издержек.

В решении ЕСПЧ упоминается, в частности, о деле Гулли Казанбиевой из Новокули, которая с 2015 года подвергалась насилию со стороны мужа. Бывшего мужа выпустили на свободу из СИЗО спустя месяц, однако в октябре 2020 года он был приговорен к одному году и одному месяцу лишения свободы. шести отказов в июне 2021 года полиция возбудила уголовное дело по обвинению в "истязаниях" и угрозах смертью, исход которого остается неизвестным.

В марте Верховный суд Дагестана освободил от ответственности пенсионера МВД Тагира Велагаева за убийство бывшего супруги из-за истечения срока давности и смягчающих обстоятельств.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.