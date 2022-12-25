Власти заявили о ликвидации стихийной свалки в Чегеме

25 декабря 2022, 21:14

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В Чегеме после жалобы в соцсетях устранили стихийную свалку, сообщил Центр управления регионом.

Как сообщал "Кавказский узел", в ноябре жители ряда населенных пунктов Кабардино-Балкарии, в том числе и Чегема пожаловались на антисанитарию из-за переполненных свалок.

Сотрудники Центра управления регионом зафиксировали в социальных сетях обращение от жителя Чегема о стихийной свалке, говорится в сообщении центра, которое сегодня цитирует РИА "КБР.

Обращение было направлено в местную администрацию Чегемского района. Специалистами с привлечением спецтехники проведены работы по расчистке территории. Стихийная свалка ликвидирована. Санитарная очистка данного участка взята на особый контроль, говорится в релизе.

Напомним, жители Кабардино-Балкарии ранее неоднократно жаловались на проблемы с вывозом мусора и на антисанитарию из-за переполненных свалок. Так, 6 сентября биатлонистка Лариса Куклина сняла ролик о проблеме с мусором в Приэльбрусье. Местные жители отметили, что в Кабардино-Балкарии достаточно актуальна проблема стихийных свалок. Они возложили ответственность за антисанитарию на власти. 7 августа жители села Второй Лескен сообщили, что отходы вывозятся редко и нерегулярно. Проблемы с вывозом мусора есть также в Прохладном и Нальчике, сообщили пользователи соцсети.

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