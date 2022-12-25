Еврейские общины Ростова-на-Дону и Волгограда отпраздновали кульминацию Хануки

25 декабря 2022, 20:17

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Представители еврейской общины в Ростове-на-Дону провели сегодня кульминационные торжества в честь Хануки одновременно с мероприятиями к 150-летию городской синагоги. Волгоградская община отказалась от празднования Хануки на городских площадках, ограничившись собранием в синагоге.

Как писал "Кавказский узел", Ханука - еврейский праздник, который отмечается в течение восьми дней. В 2019 году представители еврейских общин на юге России зажгли свечи в честь начала празднования Хануки 22 декабря.

Ханука - праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении храма после победы в 164 году до нашей эры войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха, запрещавшего иудаизм. Согласно преданию, во время войны между греками и евреями в разгромленном еврейском храме осталось нетронутой лишь одна свеча, которая продолжала гореть восемь дней. В ознаменование этого чуда празднование Хануки продолжается восемь дней. В Хануку детям принято дарить игрушки и давать немного денег, которыми их учат делиться с нуждающимися.

В Ростове-на-Дону празднование Хануки совпало с торжествами в честь 150-летней годовщины ростовской синагоги и образования еврейской общины в регионе. Общее празднование началось сегодня в 16.30 мск у здания областной синагоги. Здесь зажгли главный Ханукальный светильник – Ханукию. В 18.00 мск в синагоге начался торжественный концерт. Перед концертом волонтеры раздали членам общины более двух тысяч подарочных наборов со свечами и символами праздника, передал корреспондент "Кавказского узла".

Ханука в Ростове-на-Дону празднуется «каждый год по-разному», в этом году община решила отметить кульминационный момент праздника на восьмой день Хануки - 25 декабря. В мероприятии приняли участие около 700 человек – члены еврейской общины, гости, представители диаспор, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» председатель ростовской еврейской общины Михаил Потапов.

"Проводим большой красивый праздник. Этот год для нас особенный. Ханука совпала с 150-летием нашей общины. Мы объединили два торжественных мероприятия", - сообщил он.

Потапов пояснил, что 150 лет назад была построена ростовская синагога, сейчас она располагается в старинном здании. Также, по его словам, в 2022 году отмечалась восьмидесятая годовщина трагедии в Змиёвской балке, где 9 августа 1942 года были расстреляны не менее 15 тысяч евреев. На траурном мероприятии присутствовали около 500 человек. "Иностранных гостей и делегаций не было. Проект установки плит с именами жертв сейчас в работе. Пока проект на уровне рассмотрения концепции", - рассказал Потапов.

Председатель ростовской еврейской общины сообщил, что на северной оконечности Змиёвской балки установлен мемориальный камень, и изменился "юридический аспект северной части балки – отменен статус охранной зоны". "Но планов по застройке территории нет. Ситуация с северной частью балки пока в подвешенном состоянии", - заметил Потапов.

Проявлений антисемитизма в Ростовской области за последние пять лет отмечено не было, добавил он. «Ситуация спокойная», - сказал Михаил Потапов.

Председатель совета Волгоградского еврейского общинного центра Яэль Иоффе также назвала кульминационной датой Хануки в Волгограде 25 декабря. По ее словам, большое общинное финальное мероприятие прошло в областной синагоге, на него пришли 57 взрослых и 34 ребенка.

"Зажгли восьмую свечку. Зарядились положительной энергией. Своей деятельностью каждый член общины может принести в этот день мир и покой, свет и добро", - сказала Яэль Иоффе корреспонденту "Кавказского узла".

Председатель общинного совета заметила, что 2022 году волгоградские евреи не празднуют Хануку на городских площадках, прислушавшись к мнению главного раввина России, который предложил в этом году кулуарно отмечать этот праздник. "Проводим все мероприятия на своей площадке и не делаем пиар-кампанию", - сказала Иоффе.

При этом, по ее словам, в Волгограде Хануку праздновали все восемь дней, ежедневно проходили различные разноплановые программы. "Каждый вечер зажигали свечи, мужчины на молитву собирались", - отметила она.

В 2022 году случаев проявлений антисемитизма в Волгоградской области не было, сообщила Яэль Иоффе, отметив, что за последние 10 лет характер антисемитизма в регионе изменился: «он стал более скрытым, но совсем не исчез». "Мы в этом не заблуждаемся. Но быть антисемитом в России сегодня стало не модно. Публичных проявлений стало меньше", - сказала она.

В качестве примера Иоффе привела факт вандализма в отношении нового памятника евреям в сквере 8 марта. Обвиняемый был приговорен к шести годам лишения свободы 1 . "Я не буду оценивать строгость наказания – это не в моей компетенции. Для меня важно, что наказание неотвратимо последовало. Есть теперь, в том числе и в Волгоградской области, прецедент, когда за антисемитизм государство наказывает реальным сроком", - сказала Яэль Иоффе.

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