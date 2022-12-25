Сотрудник полиции. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

25 декабря 2022, 12:22

Полицейский в Калмыкии заподозрен в хищении крупной суммы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Калмыкии похитил с чужой банковской карты 400 тысяч рублей, считает следствие.

По версии следствия, в 2020 году сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Калмыкии похитил с банковской карты, которая не принадлежала ему, 400 тысяч рублей. Это нарушение было выявлено сотрудниками собственной безопасности республиканского МВД, сообщило ведомство.

"При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел <..>, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", – отметило министерство 24 декабря на своем сайте.

Комментариев от полицейского, обвиненного в краже денег или его от представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 14 декабря 2021 года стало известно, что трое полицейских обвинены в избиении жителей Элисты. По версии следствия, двое элистинцев были избиты силовиками после задержания по подозрению в административном правонарушении.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Правозащитники заявили о голодовке заключенных в Калмыкии", "Трое сотрудников колонии задержаны по делу о смерти заключенного в Калмыкии", "В Калмыкии заключенные из Северной Осетии и Адыгеи в знак протеста вскрыли себе вены, заявляют правозащитники".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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