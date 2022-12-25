Полицейский в Калмыкии заподозрен в хищении крупной суммы

25 декабря 2022, 12:22

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Сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Калмыкии похитил с чужой банковской карты 400 тысяч рублей, считает следствие.

По версии следствия, в 2020 году сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Калмыкии похитил с банковской карты, которая не принадлежала ему, 400 тысяч рублей. Это нарушение было выявлено сотрудниками собственной безопасности республиканского МВД, сообщило ведомство.

"При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел <..>, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", – отметило министерство 24 декабря на своем сайте.

Комментариев от полицейского, обвиненного в краже денег или его от представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 14 декабря 2021 года стало известно, что трое полицейских обвинены в избиении жителей Элисты. По версии следствия, двое элистинцев были избиты силовиками после задержания по подозрению в административном правонарушении.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.