Поощрение астраханских чиновников за хорошие дороги вызвало иронию в соцсети

25 декабря 2022, 10:36

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Руководство администрации Астраханской области отмечено наградой в правительстве России за успехи в реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщили в правительстве региона. Эта награда властям вручена необоснованно, так как дороги в Астраханской области находятся в крайне плохом состоянии, отметили местные жители в соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Астраханской области неоднократно жаловались на плохое качество дорог в регионе. Так 23 октября жители Астрахани пожаловались, что из-за ухабов на Астраханском железнодорожном мосту постоянно собираются пробки. 26 октября местные власти отчитались о ремонте проезжей части на мосту. Из-за низкого качества асфальта ухабы на этих двух мостах появляются спустя короткое время после ремонта, отметили астраханцы в соцсети.

Зампред правительства России Марат Хуснуллин вместе с первым замруководителя администрации президента России Сергеем Кириенко вручил награды главам регионов, преуспевшим в реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Среди регионов-лидеров – Астраханская область. Регион был отмечен за прогресс в работе региональной проектной команды, сообщило на своей странице в соцсети "ВКонтакте" правительство Астраханской области.

На 10.35 мск эта запись на странице правительства Астраханской области, на которую подписаны более 45 тысяч пользователей, набрала 22 отметки с реакцией пользователей и 37 комментариев.

"Опять награды за несуществующие заслуги? Тогда мне медаль дайте, все равно просто так раздаете", – сыронизировала Светлана Валерьевна.

"А ещё автодорога Волгоград – Ахтубинск – Харабали – Астрахань. Ничего не ремонтируется и это безопасные и качественные дороги – это так теперь называется? Того и гляди, чтобы подвеска на машине не сломалась", – написал Иван Сысуев.

"У нас тоже старый асфальт сняли, постелили новый, и он растаял через месяц, теперь одни ямки", – пожаловалась Румия Самитова.

"Уважаемый губернатор, а вас не смущает количество отрицательных отзывов?" – спросила Наталья Лутай.

Запись о том, что власти Астраханской области были отмечены наградой за реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" была размещена сегодня в соцсети "ВКонтакте" в группе "Типичная Астрахань", на которую подписаны около 125 тысяч пользователей. На 10.35 мск эта запись набрала 12 отметок с реакцией пользователей и 12 комментариев.

"Это точно про Астрахань? Потому что в Астрахани нет безопасных и тем более качественных дорог", – заявил Саша Сергеев.

"Что-то подвеска моей машины не заметила качества дорог", – заявил Алексей Краснов.

"Посмотрите на безопасные и качественные дороги на аэропортовском шоссе, или поменять асфальт у нас уже стоит огромных похвал? Бордюров нет, тротуаров нет, земля вдоль нового асфальта выше уровня дороги, и при осадках опять весь грунт будет на дороге. Вот это ваши безопасные и качественные дороги", – подчеркнул Alexey Os.

"Там в Москве нашим на слово верят? Может, стоит им приехать и проверить на что деньги выделяют?" – задался вопросом Sergey Smith.

"Какие они безопасные? Наверное, первое место по опасным дорогам мы занимаем. Ни одна дорога не доделана до конца. А уж говорить о мостах и хвалиться этим – стыдоба. Мост через Кутум строится уже год. Там мосту 20 метров и работает три с половиной человека из них двое – на обеде всегда. В других регионах это делается за два-три месяца", – считает Станислав Иванов.

"Где администрация города? Почитайте, что люди пишут а ваших будто бы достижениях", – призвал Elektrik Santekhnik.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

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