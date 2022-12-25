Кассационный суд встал на сторону сельчан по делу об Ирганайской ГЭС

25 декабря 2022, 08:25

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Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отказал в просьбе властей Дагестана направить дело о выплате компенсаций сельчанам, попавшим ранее в зону затопления из-за ввода Ирганайской ГЭС, на новое рассмотрение. Оставлено в силе решение суда предыдущей инстанции, чтобы власти подготовили документы для выплат жителям и устранили бездействие ведомств по назначению компенсаций.

Как сообщал "Кавказский узел", жители дагестанских сел, попавших в зону затопления из-за ввода Ирганайской ГЭС, с 2008 года не могут получить компенсации. Проблемы с выплатами возникли из-за отсутствия согласованности между республиканскими и федеральными властями. Правозащитники подали ранее коллективный иск от имени 567 человек с требованием признать незаконным бездействие Минэкономразвития России, правительства и министерства энергетики Дагестана. 25 марта стало известно, что Мосгорсуд удовлетворил иск жителей дагестанских сел.

Строительство Ирганайской ГЭС (филиал ОАО "Русгидро") началось в 80-х годах, а закончилось в 2008 году, и после ее введения в строй под воду ушли сады местных жителей с урожаем, дома, сельхозугодья. Жители сел, попавших в зону затопления, неоднократно проводили акции с требованием выплаты компенсаций. В июне 2020 года жители сел Унцукульского и Гергебильского районов Дагестана, пострадавшие от строительства Ирганайской ГЭС, обратились к Владимиру Васильеву, который на тот момент был главой республики, с требованием выплаты 9,5 миллиарда рублей компенсации за ущерб.

В ноябре власти Дагестана подали кассацию по делу о выплате компенсаций ирганайцам. Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отказал в удовлетворении обжалования решения суда предыдущей инстанции, сообщило сегодня "Новое Дело".

"[Суд принял решение] апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Московского городского суда от 25 марта 2022 года оставить без изменения, кассационные жалобы представителя административных истцов Агальцовой М.В., представителя правительства Республики Дагестан Закавовой Р.А. – без удовлетворения", – сообщил Второй кассационный суд общей юрисдикции на своем сайте.

Суд напомнил, что 25 марта Московский городской суд частично удовлетворил требования дагестанских сельчан о выплате им компенсаций, а также признал незаконным бездействие правительства республики по вопросу о компенсационных выплатах. Авторы кассационной жалобы просили суд направить дело на новое рассмотрение.

Отметим, что 25 марта Московский городской суд удовлетворил апелляцию 562 жителей Дагестана (ранее иск подавался от имени 567 человек, – прим. "Кавказского узла"). Суд вынес решение, чтобы власти в разумные сроки подготовили документы для положенных выплат, а также обязал устранить бездействие ведомств по назначению компенсаций. "Теперь есть решение, которое обязывает [власти] действовать, и это для них основание. Мы не получили деньги и не получим по этому решению, но возложена ответственность и необходимость выполнить свои обязательства", – сказала ранее юрист Марина Агальцова.

Напомним, садоводство было для жителей Унцукульского района основным источником доходов. Строительство Ирганайской ГЭС и затопление более 400 гектаров садов и жилых кварталов водами Ирганайского водохранилища нанесли садоводству и сложившемуся в районе укладу жизни серьезный удар: основную часть садов затопили, а оставшиеся сады поразили грибковые заболевания. Кроме того, в селах Гимры, Унцукуль, Ирганай, Балахани и Майданское возникла острая нехватка территории для строительства новых домов: молодым семьям негде построить себе отдельное жилье, говорится в статье социолога Дениса Соколова "Затопленный мир койсубулинцев: Электричество в обмен на абрикосы", опубликованной в 2012 году в сборнике "Общество как объект и субъект власти. Очерки политической антропологии Кавказа".

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