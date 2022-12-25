25 декабря 2022, 04:41

МИД Южной Осетии раскритиковал суд в Гааге за расследование "Пятидневной войны"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Результаты многолетнего расследования по делу о "Пятидневной войне" 2008 года шокируют, они ангажированы и дискредитируют всю систему европейского правосудия, сообщило министерство иностранных дел Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест Михаила Миндзаева, Гамлета Гучмазова и Давида Санакоева из Южной Осетии, которые подозреваются в военных преступлениях по время "Пятидневной войны" 2008 года. Давид Санакоев, который занимал в 2008 году пост омбудсмена Южной Осетии, заявил, что занимался вызволением жителей Южной Осетии из плена. 16 декабря МУС объявил о завершении расследования по делу о российско-грузинской войне 2008 года, суд будет добиваться ареста и судебного преследования чиновников из Южной Осетии, в отношении которых выданы ордера на арест.

Операция по принуждению Грузии к миру после эскалации грузино-южноосетинского конфликта в августе 2008 года стала первой военной операцией современной России за пределами собственной территории. После этого конфликта Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года

Министерство иностранных дел Южной Осетии опубликовало 24 декабря пресс-релиз, в котором прокомментировало решение Международного уголовного суда (МУС) по поводу событий 2009 года.

Ведомство сообщило, что шокировано итогами расследования. "Полностью проигнорировав многочисленные документально подтвержденные факты военных преступлений, совершенных грузинскими военными в отношении безоружного гражданского населения Южной Осетии, миротворческого контингента, выполнявшего свои функции в зоне грузино-осетинского конфликта, МУС выдал ордера на арест троих граждан Южной Осетии", - говорится в пресс-релизе МИД.

По мнению ведомства, МУС "и не намеревался разбираться в ситуации, как на это сперва надеялись в Южной Осетии". Расследование названо "ангажированным" и "непрофессионально проведенным", оно, по мнению ведомства, завершилось "в высшей степени абсурдным заключением, которое надолго, если не навсегда, дискредитировало всю систему европейского правосудия".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Освобождены задержанные в Южной Осетии граждане Грузии", "Гражданин США выдворен из Южной Осетии за нарушение границы", "Южная Осетия завершила инженерные работы на границе с Грузией".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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