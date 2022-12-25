Юристы прокомментировали ситуацию с буллингом в гимназии Черкесска

25 декабря 2022, 01:44

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Все отношения между учениками и коллективом школы регулируются Законом об образовании, в том числе вопросы буллинга, отметил адвокат Александр Инютин, комментируя жалобы учащегося одной из гимназий в Черкесске, который пожаловался на издевательства учителям и одноклассников. Ответственность за травлю ученика могут нести и его одноклассники, и сотрудники школы, сказал адвокат Тимофей Широков.

Как писал "Кавказский узел", в конце ноября в сети распространилось видео, на котором ученик одной из школ в Черкесске пожаловался, что его избивал педагог. Комментаторы возмутились рукоприкладством со стороны учителя. Мать школьника подчеркнула, что ребенок подвергался буллингу в школе в течение четырех лет, а Следком и мэрия Черкесска заявили о начале проверок.

В гимназии Черкесска, где произошел инцидент, корреспонденту "Кавказского узла" отказались сообщить, продолжается ли проверка в связи с заявлением ученика о буллинге со стороны учителя и одноклассников. Сотрудница гимназии лишь сообщила 24 декабря, что больше мальчик у них не учится. «Он в этом году вообще не учится здесь. Они уехали из Черкесска», - сказала она.

Сотрудница учебного заведения также отказалась сообщить о судьбе учительницы.

В администрации Черкесска корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что не обладают сведениями о том, проводится ли проверка по факту жалоб ученика, и отстранена ли от работы учительница. «У нас не одно такое обращение было и не одна такая проверка», - сказала сотрудница мэрии Черкесска.

"Все отношения между учителями и учащимися, как и отношения внутри коллектива школьников определяются Законом об образовании в РФ, и вопросы буллинга тоже", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат по семейным делам и правам ребенка Александр Инютин.

Он отметил, что учителя и руководство школ должны соблюдать права учеников. "Всё зависит от тех действий, что причинили вред потерпевшему ребёнку. Учителя и руководство школ должны соблюдать права учеников. Следить за тем, что своим поведением они не способствовали издевательствам, буллингу», - считает он

По мнению адвоката, педагоги не имею право доводить до ситуации, чтобы кто-то над кем-то издевался. «Если не получается урегулировать силами школы, то подключают управление образования и в особых случаях прокуратуру», - отметил Инютин.

Тем более плохо, когда закон нарушает учитель, добавил он. «Преподаватель не имеет права унижать ребёнка или способствовать тому, чтобы его унижали другие учащиеся, каким бы проблемным он не был. Она не имеет права это делать. И таким же образом руководство школы, управление образования и прокуратура должны отреагировать. Если же речь идёт о действиях, которые могут квалифицироваться как уголовное преступление, то к этому подключается полиция и СК, а педагог должен быть отстранен от работы на период проверки», - пояснил адвокат

Адвокат Тимофей Широков отметил, что даже дети, если они участвуют в буллинге, могут нести ответственность.

«Если ребенок не управляем, издевается, истязает сверстников - его могут поставить на учет ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних - прим. "Кавказского узла"). А родителей, если не будут его заниматься его воспитанием, привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается учителя, если будет доказано его прямое участие в травле ученика, то это может быть чревато и уголовным наказание. «Как минимум, допущение насилия в отношении ученика противоречит функциям педагога согласно закона об образовании и других документов, скажем, устава школы, и влечет дисциплинарную ответственность. Существует административная и уголовная ответственность за оскорбление. Есть уголовное наказание за побои и истязание. Немного под вопросом превышение должностных полномочий. Хотя в определенных случаях педагог несёт ответственность как должностное лицо. Например, за взятки на экзаменах», - пояснил Широков.

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