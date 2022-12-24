Новогодние фейерверки отменены в Кабардино-Балкарии

24 декабря 2022, 19:27

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Власти Кабардино-Балкарии отменили новогодние фейерверки. Глава республики распорядился усилить меры безопасности в местах пребывания людей в новогодние праздники.

Как писал "Кавказский узел", 25 ноября глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков объявил, что в республике не будут проводиться массовые увеселительные мероприятия в Новый год и не будут закупаться новые украшения. Сэкономленные деньги будут направлены на поддержку военных и их семей, пообещал он.

В Кабардино-Балкарии отменены новогодние фейерверки, сообщили сегодня в республиканском правительстве по итогам совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба республики. "В этом году решено отказаться от новогодних фейерверков, которые традиционно проводятся муниципалитетами", - цитирует сообщение правительства ТАСС.

На совещании, которое провел Казбек Коков, обсуждались меры антитеррористической защищенности во время новогодних каникул и рождественских торжеств. Коков поручил усилить меры безопасности в местах пребывания людей, в том числе на площадях и в парках, где проводятся детские мероприятия, пишет агентство.

Напомним, формат новогодних мероприятий ранее изменили власти и в других регионах СКФО и ЮФО. Так, 14 декабря и.о. главы Махачкалы сообщил, что на Новый год в столице Дагестана не будет праздничных фейерверков, однако в городе будут установлены несколько ёлок.

9 декабря власти Северной Осетии приняли решение отменить массовые гуляния и концерты в новогодние праздники. При этом в республике будут установлены елки и организованы места для культурного отдыха жителей.

Двумя днями ранее, 7 декабря, мэрия Грозного отменила праздничный салют и новогодний концерт на центральной площади. Кроме того, в праздничном оформлении улиц будут использованы преимущественно прошлогодние декорации с использованием некоторых новых элементов, сообщили в мэрии.

2 ноября власти Кубани на фоне военной операции на Украине решили отменить новогодние концерты и фестивали, а муниципалитетам было рекомендовано не закупать новые украшения для уличного оформления. При этом администрация Сочи на новогоднее оформление города-курорта выделила 208,1 миллиона рублей, проигнорировав тем самым рекомендацию властей Краснодарского края.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что массовых торжеств по случаю Нового года в регионе не будет, и что главы городов и районов в этом году не должны потратить ни копейки бюджетных средств на закупку новогодних украшений. Ставропольцы также предложили ранее властям отменить новогодние празднования.

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