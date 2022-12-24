Астраханцы скептически восприняли обещание властей о ремонте канализации

24 декабря 2022, 11:17

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Мэр Астрахани Олега Полумордвинов пообещал, что в течение двух лет в городе будут капитально отремонтированы три бассейна ливнево-дренажных стоков. Власти обещают привести ливнёвки в порядок как минимум уже восемь лет, но канализация так и остаётся в плохом состоянии, отметили астраханцы в соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Астрахани ранее неоднократно указывали на острую проблему в городе с ливнёвками, также астраханцы жаловались на состояние канализации. 18 декабря в Астрахани произошли массовые аварии на канализационных сетях, из-за чего ряд улиц оказался подтоплен нечистотами.

11 декабря жители Астрахани пожаловались, что из-за многочисленных коммунальных аварий на дорогах Астрахани образовалась наледь, что привело к заторам. Местные власти тогда отчитались, что на улицы выведены рабочие и техника для устранения наледи.

До 2025 года в Астрахани планируется восстановить три бассейна ливнёво-дренажных стоков. Они будут капитально отремонтированы и расширены. На это потребуется более 500 млн рублей, сообщил глава города Олега Полумордвинов.

"Не исключено, что уже до конца года мы заключим контракт на ремонт одного из бассейнов по улице Харьковской <…>. Проект уже разработан. Здесь мы планируем не только провести реконструкцию существующей ливневой системы и насосной станции, но и построить локальное сооружение для накопления и – самое главное – очистки поверхностных ливневых стоков", – привел слова Полумордвинова 23 декабря на своем сайте телеканал "Астрахань 24".

Всего в Астрахани 19 ливнево-дренажных бассейнов, уточнило 23 декабря сетевое издание "Astrakhanpost".

Запись о том, что власти Астрахани планируют в течение двух лет привести в порядок три бассейна ливнево-дренажных стоков была размещена 23 декабря в соцсети "ВКонтакте" в группе "Астрахань Online", на которую подписаны около 179 тысяч пользователей. На 11.15 мск эта запись набрала 77 отметок с реакцией пользователей и 106 комментариев. Большая часть их авторов скептически восприняла обещание мэра.

"Давайте заметим, что планируют – это не значит, что сделают", – написал Олег Иванов.

"Планировать сделать и сделать – это два разных понятия. В 2025 они будут планировать то же самое, но только на 2027 год", – высказал схожее мнение Константин Кононов.

"Сделаем вид, что поверили. А к 2025 году поменяются люди в администрации и будут слова говорить: "Мы вам нечего не обещали, денег нет в бюджете на это. Но мы знаем об этой проблеме", – сыронизировал Николай Масанин.

"Лет восемь назад обещали привести всё в норму, а воз и ныне там", – отметила Валентина Секач.

Другая часть комментаторов раскритиковала чиновников за непоследовательность с ремонтом инфраструктуры. "Сначала сделали дороги (которые уже разрушаются), а теперь будут делать ливневую канализацию", – отметил Митрич Книгин.

"Ливнёвки были, а потом их закатали в асфальт, а потом появилась проблема, которую надо решить до 2025 года", – написал Георгий Маркосов.

"На канализацию денег нет, а тут ливнёвки в нашем регионе. Да вам весь город перекопать надо, какой 2025 год?" – задался вопросом Андрей Коленченко.

"На Шаумяна меняют водовод, вот уже год, а трубы как лежали на бордюрах, так и лежат. Вроде работы ведутся и люди что-то делают, но результат за год нулевой... И так у нас во всём", – считает Александр Шиянов.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, 23 октября астраханцы в соцсети "ВКонтакте" раскритиковали чиновников за пробки на дорогах, которые, по их словам возникают из-за ухабов. Часть комментаторов тогда отметила, что пробки в Астрахани возникают еще и из-за плохой планировки дорожных развязок.

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