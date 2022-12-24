Аскендеров раскритиковал чиновников за качество питания в школах

24 декабря 2022, 08:51

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Власти Дагестана согласились выделить больше денег на горячее питание школьников, но чиновники из администраций городов и районов не приложили должных усилий, и потому часть средств осталась неосвоенной, заявил председатель парламента республики Заур Аскендеров.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Дагестана неоднократно жаловались на качество питания в школах. В частности, 8 декабря в соцсетях распространилось видео, на кадрах которого было показано испорченное масло, которое было обнаружено в пищеблоке одной из школ Махачкалы. Комментаторы потребовали провести проверку в учебном заведении и наказать виновных. 13 декабря власти сообщили, что заведующая столовой в школе, где было обнаружено испорченное сливочное масло, снята с должности.

Власти некоторых городов и районов в Дагестане не предприняли должных усилий, чтобы освоить в текущем году все деньги, выделенные из бюджета на горячее питание для школьников, заявил председатель Народного собрания (парламента) республики Заур Аскендеров.

"В последний месяц было много публикаций по вопросу неосвоения финансовых средств, выделенных муниципалитетам на организацию горячего питания школьников. Это недопустимо! Приняты решения, позволяющие муниципальным образованиям увеличить стоимость питания на одного учащегося. При этом районы и города не воспользовались и данным механизмом", – привело сетевое издание "Мирмол" 23 декабря слова Аскендерова.

Председатель парламента Дагестана поручил депутатам в следующем году регулярно отслеживать освоение денег, выделяемых на организацию горячего питания, а также реагировать, если будут нарушения, передал 23 декабря сайт "Нур".

"Кавказский узел" также писал, что 26 апреля Салман Дадаев, который в то время был мэром Махачкалы, сообщил, что в правоохранительные органы направлены материалы о нарушениях, найденных в школах после жалоб родителей на некачественную организацию питания учеников младших классов. Также, по его словам, в связи с нарушениями "были приняты кадровые решения в отношении руководства управления образования и МКУ "Махачкалапродукт".

28 апреля стало известно, что в Минобрнауки Дагестана был проведен обыск в связи с расследованием хищения продуктов на 2,8 млн рублей, в котором подозреваются начальник отдела "Махачкалапродукта" и сотрудники нескольких школ.

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