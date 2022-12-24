Тамара Меаракишвили добилась прекращения уголовного преследования

24 декабря 2022, 06:59

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Журналистка и активистка из Южной Осетии Тамара Меаракишвили оправдана по всем статьям обвинения, предъявленного почти пять лет назад. В ее планах - борьба за реабилитацию, требование моральной компенсации и возмещение материального ущерба. Оправдание Меаракишвили стало возможным только при смене власти в Южной Осетии, считает журналистка Ирина Келехсаева.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2019 года Ленингорский районный суд признал Тамару Меаракишвили невиновной в клевете, подделке документов и незаконном получении южноосетинского гражданства. Прокуратура обжаловала это решение. 8 октября стало известно, что прокуратура добилась пересмотра оправдательного приговора Меаракишвили. Защита настаивает, что в деле нет ни доказательств, ни события преступления. 16 октября суд оправдал Меаракишвили. Суд несколько раз оправдывал ее, но прокуратура каждый раз обжаловала решение суда, а Меаракишвили тем временем была ограничена в передвижении.

Дело о клевете было заведено на Меаракишвили после жалобы члена "Единой Осетии" Спартака Дряева. Его не устроило интервью Меаракишвили, опубликованное 29 апреля 2017 года изданием "Эхо Кавказа". В этом интервью Меаракишвили раскритиковала сторонников президента республики, заявив, что они стремятся занять привлекательные должности. Правозащитная организация Amnesty International сочла уголовное преследование Меаракишвили вопиющим нарушением права на свободу выражения мнения, говорится в биографической справке о Меаракишвили, подготовленной "Кавказским узлом". Обвинения в незаконном получении гражданства были предъявлены Меаракишвили позже, в 2018 году.

Активистка, журналистка Тамара Меаракишвили рассказала 23 декабря корреспонденту "Кавказского узла", что она оправдана по всем обвинениям, которые были ей предъявлены. Цхинвальская прокуратура прекратила уголовное дело из-за отсутствия состава преступления.

По ее словам, на основании решения суда ей было запрещено покидать республику. «Я не могла поехать ни в Россию, ни в Грузию. Все мои личные документы, даже свидетельство о рождении, находились в суде и прокуратуре. Меня еще ждет один или два судебных процесса, и когда паспорт уже будет на руках, я смогу поехать, например, в родные села, где проводила детство», - рассказала Меаракишвили.

Он отметила, что после того, как она заберет свой паспорт, ей придется получить новый, так как старый просрочен. «Но пока я должна бороться за реабилитацию», - сказала журналистка, добавив, что будет требовать моральную компенсацию и возмещение материального ущерба, который она оценила в несколько миллионов рублей.

Все эти годы, чтобы не опускались руки, Тамара Меаракишвили придумывала себе различные занятия, призналась она. Большую часть времени она проводила дома, бывало, даже неделями не выходила оттуда. «Все эти годы я мечтала, что наступит день, когда скажут, что Меаракишвили невиновна. Каждое утро я вставала и приводила себя в порядок: расчесывалась, делала макияж, как будто собираюсь идти на работу, сидела и занималась рукоделием или чем-то другим. Я тренировалась дома, танцевала, занималась домашним хозяйством, ухаживала за огородом, цветами, домашними животными, убеждала себя, что не надо опускать руки. Так пролетели дни, годы», - рассказала активистка.

Из-за уголовных дел и запрета на свободное передвижение Тамара Меаракишвили была лишена возможности видеться с единственной дочерью, которая живет в Грузии. «Моя дочка закончила университет, я не присутствовала на ее выпускном. Для меня это была большая боль. Потом она вышла замуж. Я до сих пор не знаю своего зятя», - поделилась она.

По словам Меаракившили, она верила, что добьется справедливости. «В 2017 году мне говорили, что я ничего не добьюсь. Я отвечала, что нет, вот увидите, я добьюсь, я права, они признают свою вину. Моя интуиция меня не подвела. Я чувствую торжество. Я не только для себя боролась. Этот результат для многих, которые после войны оказались в другой политической реальности в нашем районе», - сказала она.

После прихода в республику новых властей Тамара Меаракишвили два раза записывалась на прием к президенту, он ее пока не принял. «Просто так не пришла эта победа - закрытие уголовных дел…Правда и справедливость были на моей стороне. Все это началось и продолжалось, чтобы я прекратила свою активность. Новая власть не стала позориться, как предыдущая, и закрыла уголовное дело. Даже при власти Бибилова я три раза выиграла суд, три раза югоосетинский суд заявил, что Меаракишвили не совершала преступлений. Новая власть все-таки решила не продолжать путь в никуда», - сказала она.

После прекращения уголовного дела активистка подала жалобу в суд, так как ее хотели лишить права на реабилитацию. По поручению исполняющего обязанности генерального прокурора Сергея Битиева была начата служебная проверка в Ленингорской прокуратуре, в которой были возбуждены дела на нее. Из-за ее дела и нескольких других причин прокурор района отстранен от должности, сообщила Меаракишвили.

«Никто никогда у нас не уверен в том, чем может закончиться судьба людей, которые могут критиковать власть. Просто дело Тамары было настолько абсурдным, настолько растянутым во времени, это было явное преследование… Это дело уже невозможно было не закрыть, сколько оно могло еще длиться? Слава богу, новой власти хватило ума это сделать», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» журналистка Ирина Келехсаева.

По ее словам, Меаракишвили была права, когда говорила, что в Южной Осетии решения по подобным делам принимают власти. «Мы живем в таком обществе и в таком государстве, когда мы не знаем, возможно или нет следующее преследование другого человека. Но надежда есть, и эту надежду придает решение новых властей по поводу Тамары. Она правильно сказала, что это решение принимает политическое руководство - не суд, не судья, не адвокаты и не люди, которые подавали на нее заявление… Что решит дальше власть в отношении другого человека или той же Тамары Меаракишвили, мы пока не знаем», - сказала она.

По словам журналистки, грузинская сторона преподносила эту историю, как преследование по национальному признаку, что преследуют грузинскую активистку. Она давала комментарии грузинским журналистам и говорила, что это не так, потому что параллельно с Тамарой идет преследование других людей - журналистов, активистов. «Дело совершенно не в национальности. Потому что параллельно с Тамарой предыдущая власть достаточно нагло себя вела в отношении других людей, в том числе журналистов - этнических осетин. Я очень рада,что все это закончилось, и надеюсь, что новой власти хватит ума не наступать на старые грабли и вести себя более достойно, чем предыдущие власти по отношению и к журналистам, и к активистам, к людям которые критикуют и воспринимать это, как нормальные процессы в нормальном обществе, где есть "за" и "против", но никак не красть людей, возбуждать уголовные дела, увольнять с работы и так далее», - заключила она.

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