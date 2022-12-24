Ставропольский врач осужден за стрельбу в больнице

24 декабря 2022, 06:05

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К четырем годам общего режима приговорил суд в Ставропольском крае врача, который в конце прошлого года устроил стрельбу в больнице Светлограда.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2021 года 36-летний врач устроил стрельбу из автомата Калашникова в больнице Светлограда. Следствие отчиталось о задержании и аресте стрелявшего по подозрению в хулиганстве и незаконном обороте оружия. 10 ноября его дело было передано в суд.

По версии следователей, стрелявший был пьян. Он заподозрил свою жену, которая работала в больнице, в служебном романе, и открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медицинского учреждения, считают следователи. В результате стрельбы никто не пострадал.

Суд в Ставропольском крае 23 декабря вынес приговор 37-летнему бывшему врачу по делу о стрельбе в светлоградской больнице, говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Ставропольского края.

Мужчина признан виновным в хулиганстве, незаконном хранении оружия и его ношении. Он приговорен к четырем годам колонии общего режима.

Комментариями осужденного и его официальных представителей по поводу приговора, который не вступил в законную силу, "Кавказский узел" пока не располагает.

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