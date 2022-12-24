24 декабря 2022, 02:12

"Новая газета" выпустила первый номер после длительного перерыва

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Впервые после приостановки деятельности в марте и отзыва лицензии "Новая газета" выпустила новый номер, который назвала итоговым за 2022 год.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта "Новая газета" объявила, что приостанавливает выпуск печатного издания, поскольку уже получила предупреждение Роскомнадзора. Предупреждение изданию связано с нарушением закона об иноагентах, пояснили в Роскомнадзоре. 26 июля в Басманный суд Москвы поступил иск Роскомнадзора, потребовавшего аннулировать регистрацию "Новой газеты" в качестве СМИ. Иск был удовлетворен. В сентябре Верховный суд России по иску Роскомнадзора решил остановить действие свидетельства о регистрации электронного СМИ, выданного сайту "Новой газеты". 17 ноября сайт "Новой газеты" перестал открываться в России.

"Новая газета" 23 декабря выпустила новый номер впервые в тех пор, когда в марте 2022 года приостановила деятельность из-за предупреждения Роскомнадзора, а затем отзыва лицензии ведомством, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.

"Мы выпустили итоговый выпуск "Новой" - №33 (3333) от 23 декабря 2022 г. Это наш первый номер с 28 марта 2022 года. Его можно было бы назвать новогодним, если бы не такой год... Поэтому назовем его итоговым - по отношению к самому сложному году в 30-летней истории "Новой газеты" и современной ей России", - пишет издание, пообещав, что "следующий номер обязательно будет".

Напомним, "Новая газета" с начала 2017 года расследовала факты массовых арестов без суда, пыток, казней и осуждений "под копирку" более 100 человек в Чечне. Журналистка издания Елена Милашина неоднократно публиковала расследования о нарушении прав человека в Чечне и в связи с этим получала угрозы от сторонников руководства республики, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищения, пытки и казни в Чечне – многолетнее расследование Елены Милашиной".

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов в октябре 2021 года был удостоен Нобелевской премии мира. Поводом для этого стали усилия издания "по защите свободы выражения мнений", пояснил Нобелевский комитет.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Московский суд ликвидировал "Профсоюз журналистов и работников СМИ", "Главред "Черновика" не согласился со штрафом за публикацию заметки "Новой газеты", "Кадыров предложил запретить работу "информационных диверсантов" на фоне ужесточения закона об иноагентах".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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