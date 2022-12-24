Россияне столкнулись с принудительным закрытием счетов в грузинском банке

24 декабря 2022, 03:11

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Bank of Georgia (BOG) начал принудительно закрывать счета ряда клиентов, в числе которых оказались десятки граждан России и Белоруссии. Представитель банка подтвердил эту информацию.

Как сообщал "Кавказский узел", после объявления о частичной мобилизации резко вырос поток из граждан России, пытающихся попасть в Грузию. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури 27 сентября указал, что КПП "Казбеги - Верхний Ларс" работает "на пределе", но у Грузии нет причин закрывать границу с Россией. Движение "Дроа" организовало акцию протеста против въезда в Грузию россиян, однако полиция не позволила им приблизиться к государственной границе. После объявления частичной мобилизации в России по данным на 13 ноября границу с Грузией пересекли более 700 тысяч россиян, примерно 100 тысяч из них остались, остальные уехали в другие страны, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Согласно сообщению, которое банк разослал клиентам, счета будут закрыты в течение двух и в некоторых случаях пяти рабочих дней, информировал 23 декабря Telegram-канал Paper Kartuli.

Официальный представитель BOG подтвердил информацию о закрытии части счетов, но подчеркнул, что изменения коснулись некоторой категории клиентов «вне зависимости от их гражданства», сообщило в этот же день издание "Коммерсант".

Представитель банка отказался объяснить причину и не назвал критерии, по которым BOG предложил части владельцев обнулить их счета, сославшись на «внутреннюю политику банка», а также на предписание Национального банка страны, согласно которому коммерческие банки имеют право закрывать счета без объяснения причин.

BOG занимал жесткую позицию по отношению к гражданам РФ с самого начала специальной военной операции на Украине: одно время от россиян перед открытием счета даже требовали заполнить специальную анкету с признанием территориальной целостности Грузии и Украины и осуждением политики Москвы. Но вскоре BOG отказался от этой практики, поскольку его не поддержали другие банки, напоминает издание.

С начала специальной военной операции на Украине счета в коммерческих банках Грузии, по данным на 31 августа, открыли более 60 тысяч россиян, информирует "Лента.ру".

При этом никаких ограничений в отношении открытия счетов россиян в Грузии официально нет, пишет сегодня ТАСС.

Напомним также, что после массового приезда россиян в Грузию арендное жилье в Тбилиси сильно подорожало, но найти свободные помещения сложно даже за высокую плату. Приехавшие из России также сталкиваются с проблемами в поиске работы и русофобией, сообщили в шелтере для политических беженцев. Еще одной проблемой стал перевод денег из российских банков, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" россияне в Тбилиси.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.