Суд продлил арест уроженцам Карачаево-Черкесии по делу об экстремизме

23 декабря 2022, 22:56

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Черкесский городской суд продлил содержание под стражей Аслана Наптугова, Владимира Ильичева, Абдулмалика Шоева, Олеко Кужева из Черкесска, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе, а также в отношении Аднана Меремшаова, которому помимо экстремистского сообщества инкриминируют незаконный оборот взрывчатки. Арест продлен сроком до 28 февраля, на два месяца в виде содержания под стражей. По делу также проходит Олег Бондаренко, которому инкриминируют незаконный оборот оружия, но в отношении него вопрос о мера пресечения не рассматривался.

Как писал "Кавказский узел", житель Черкесска Аслан Наптугов, задержанный 24 мая, отбыл шесть суток ареста за мелкое хулиганство, но после освобождения из изолятора был вновь задержан силовиками, а затем повторно арестован. Ему предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе, защита назвала позицию следствия необоснованной.

Аслан Наптугов известен как автор блога на медицинскую тематику, он пропагандирует здоровый образ жизни, правильное питание. Наптугов и еще шесть человек были задержаны по делу об участии в Международной общественной профсоюзной организации "Солидарность" (МОПОС), которая занималась различными вопросами, от качества услуг медицины до правозащиты, сообщил "Кавказскому узлу" источник в следственных органах. "В Черкесске эту организацию закрыли, но экстремистской она не признана, Наптугов заведовал в ней делами по здравоохранению", - рассказал он.

Заседание по продлению меры пресечения прошло 21 декабря. Сегодня защита обжаловала решение суда, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Наптугова Вячеслав Мерзакулов.

С ходатайством о продлении меры пресечения в суд обратился представитель следствия, который мотивировал такую необходимость тем, что следственные действия за прошедшие 7 месяцев стражи так и не были произведены. В частности, у следствия есть необходимость «проведения оперативно-разыскных мероприятий, следственных и иных процессуальных действий по обнаружению и получению образцов голоса обвиняемых Наптугова, Ильичева, Шоева, Кужева, подозреваемых Даровой, Туковой, Камбиевой; провести фоноскопическую экспертизу голосов подозреваемых и обвиняемых, лингвистическую экспертизу полученных электронных носителей из ФСБ по КЧР, а также допросить значительное число свидетелей из разных регионов России».

При этом, заявляя ходатайство, представитель обвинения не пояснил причины, по которым у обвиняемых, находящихся под стражей, за прошедшие 7 месяцев не были взяты образцы голоса для проведения фоноскопии.

Защита настаивала на необоснованности ходатайства следствия и что «участие обвиняемых в предварительном следствии и суде может быть обеспечено более мягкой мерой».

Вынося решение, суд указал на то, что «обвиняемым инкриминируют совершение умышленных преступлений, относящихся к категории тяжких, за совершение которых предусмотрено наказание на срок свыше трех лет». Суд посчитал, что «оставаясь на свободе, с целью избежать ответственности за вменяемые преступления они смогут оказать давление на следствие и свидетелей, иным путем воспрепятствовать отправлению правосудия», а также могут «скрыться от суда и следствия». Суд продлил арест до 28 февраля, что в общей сложности составит 9 месяцев стражи с момента задержания.

В жалобе, поданной сегодня, адвокат Мерзакулов указал, что «само по себе обвинение незаконно и у следствия и суда не было никаких законных оснований применять самую строгую меру пресечения - заключение под стражу». «До настоящего времени следствие не представило никаких доказательств вины Наптугова и других», - сказал Мерзакулов корреспонденту «Кавказского узла». Он отметил, что после принятия жалобы к рассмотрению в течении 10 дней будет назначена дата рассмотрения.

По версии следствия, в период с лета 2019 года до конца 2020 года на территории республики неустановленное лицо, "руководствуясь умыслом и идеологией" запрещенного в России решением Верховного суда Коми от 11 июля 2019 года межрегионального объединения «Союз Славянских Сил России» («СССР»), "в целях насильственного изменения конституционного строя и воспрепятствования законной деятельности органов госвласти" создало экстремистское сообщество.