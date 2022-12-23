Беньяш* добился переноса процесса

23 декабря 2022, 13:23

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Ленинский районный суд Краснодара по требованию адвоката Михаила Беньяша* согласился перенести рассмотрение его дела о дискредитации армии в Первомайский районный суд.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 февраля в интернете был опубликован пацифистский ролик коллектива журналистов, юристов и гражданских активистов "Протокол", герои которого высказали свое мнение по поводу ситуации на Украине и прокомментировали действия России. В съемках видео принял участие и Михаил Беньяш*. В связи с этим в апреле сотрудники полиции составили на него протокол по статье о дискредитации армии. Суд прекратил это дело из-за истечения срока давности. В ноябре силовики составили на Беньяша* новый протокол, посчитав дискредитацией армии публикации с пацифистским призывом в его телеграм-канале.

Михаил Беньяш - кубанский адвокат, известный участием в делах задержанных на митингах, подвергшийся резонансному уголовному преследованию по делу о применении насилия к представителю власти, а затем обвиненный в дискредитации армии.В конце 2022 года Беньяш* был внесен в список иноагентов, отстранен от ведения дел, а краевое управление Минюста потребовало потребовало лишить его адвокатского статуса, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

На прошедшем сегодня заседании суда в зале присутствовали семь слушателей, из них - двое представителей прессы, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

До начала заседания Михаил Беньяш заявил ходатайства о ведении письменного протокола заседания и о разрешении видеосъёмки. По мнению Беньяша, она не может быть запрещена в открытом судебном заседании. Первое ходатайство суд удовлетворил, во втором - отказал, ссылаясь на то, что "в этом нет необходимости".

Михаил Беньяш также сообщил суду, что сотрудники полиции неверно указали в протоколе адрес проживания, в связи с чем он представил ещё одно ходатайство о переносе судебного разбирательства в Первомайский районный суд Краснодара в связи с неверно определённой подсудностью.

Суд удовлетворил ходатайство о переносе. По окончании судебного заседания Михаил Беньяш прокомментировал решение суда как "справедливое, и соответствующее праву гражданина на конституционный принцип рассмотрении дел тем судом, к подсудности которого оно отнесено законом".

Напомним, что основанием для административного протокола по статье о дискредитации российских военных в отношении Михаила Беньяша стали 10 постов из его Telegram-канала, содержащих пацифистские высказывания, однако, указал перед заседанием суда адвокат, суд не назначал лингвистическую экспертизу этих постов.

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* внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.