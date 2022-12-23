Михаил Беньяш (справа) возле здания суда. Фото Анны Калашниковой для "Кавказского узла"

23 декабря 2022, 13:23

Беньяш* добился переноса процесса

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Ленинский районный суд Краснодара по требованию адвоката Михаила Беньяша* согласился перенести рассмотрение его дела о дискредитации армии в Первомайский районный суд.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 февраля в интернете был опубликован пацифистский ролик коллектива журналистов, юристов и гражданских активистов "Протокол", герои которого высказали свое мнение по поводу ситуации на Украине и прокомментировали действия России. В съемках видео принял участие и Михаил Беньяш*. В связи с этим в апреле сотрудники полиции составили на него протокол по статье о дискредитации армии. Суд прекратил это дело из-за истечения срока давности. В ноябре силовики составили на Беньяша* новый протокол, посчитав дискредитацией армии публикации с пацифистским призывом в его телеграм-канале.

Михаил Беньяш - кубанский адвокат, известный участием в делах задержанных на митингах, подвергшийся резонансному уголовному преследованию по делу о применении насилия к представителю власти, а затем обвиненный в дискредитации армии.В конце 2022 года Беньяш* был внесен в список иноагентов, отстранен от ведения дел, а краевое управление Минюста потребовало потребовало лишить его адвокатского статуса, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

На прошедшем сегодня заседании суда в зале присутствовали семь слушателей, из них - двое представителей прессы, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

До начала заседания Михаил Беньяш заявил ходатайства о ведении письменного протокола заседания и о разрешении видеосъёмки. По мнению Беньяша, она не может быть запрещена в открытом судебном заседании. Первое ходатайство суд удовлетворил, во втором - отказал, ссылаясь на то, что "в этом нет необходимости".

Михаил Беньяш также сообщил суду, что сотрудники полиции неверно указали в протоколе адрес проживания, в связи с чем он представил ещё одно ходатайство о переносе судебного разбирательства в Первомайский районный суд Краснодара в связи с неверно определённой подсудностью.

Суд удовлетворил ходатайство о переносе. По окончании судебного заседания Михаил Беньяш прокомментировал решение суда как "справедливое, и соответствующее праву гражданина на конституционный принцип рассмотрении дел тем судом, к подсудности которого оно отнесено законом".

Напомним, что основанием для административного протокола по статье о дискредитации российских военных в отношении Михаила Беньяша стали 10 постов из его Telegram-канала, содержащих пацифистские высказывания, однако, указал перед заседанием суда адвокат, суд не назначал лингвистическую экспертизу этих постов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Суд оставил в армии Алексея Абрамова", "Михаил Беньяш* отстранен от защиты уволенных кубанских росгвардейцев", "Защита Беньяша* убедила суд допросить свидетелей по делу о нападении на силовиков".

Автор: Анна Калашникова источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 декабря 2022, 13:03

  • Житель Волгоградской области задержан по подозрению в госизмене

    Волгоградец, задержанный в Ростовской области, подозревается в том, что намеревался пересечь границу и воевать на стороне Украины. Подозреваемые в госизмене и шпионаже в пользу Украины задержаны также в Пермском крае и Еврейской автономной области, отчиталась ФСБ.

23 декабря 2022, 12:49

  • Здоровье Абида Гафарова резко ухудшилось в тюрьме

    Резко ухудшилось состояние здоровья у отбывающего тюремное наказание в Азербайджане активиста и журналиста Абида Гафарова. Он перенес в тюремном госпитале клиническую смерть, заявила его супруга. В пенитенциарной службе подтвердили лечение Гафарова в лечебном учреждении, однако опровергли информацию об его клинической смерти.

23 декабря 2022, 12:00

  • Бахтияр Гаджиев оставлен под стражей

    Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на отказ в переводе Бахтияра Гаджиева под домашний арест. Активист назвал решение суда политическим и заявил, что продолжит голодовку, которую уже проводит девятые сутки.

23 декабря 2022, 11:29

23 декабря 2022, 11:10

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи